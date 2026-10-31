Forvet, TSG Hoffenheim'a karşı oynanan Bundesliga maçının 57. dakikasında kararlı bir hamlenin ardından daha da kararlı bir vuruşla Bremen'i öne geçirdi. Böylece Bundesliga'da üst üste yedi maçta en az bir gol atan, Werder'de 1982/83 sezonundaki Völler'den bu yana ilk, kulüp tarihinde ise ikinci oyuncu oldu.

Füllkrug hafta içinde Borussia Dortmund deplasmanındaki Almanya Kupası maçında (2-3) da gol atıp iki gol birden kaydettiği için, Bundesliga'nın 1963/64 sezonunda kurulmasından bu yana üst üste sekiz resmî maçta gol atan ilk Werder oyuncusu oldu. 1982'den 1987'ye kadar Bremen'de forvet olarak oynayan dünya şampiyonu Völler bile bunu başaramamıştı.

"Golleri rekor kırmak için atmıyorum" diyen Füllkrug, son düdüğün ardından Sky'a konuştu. Eren Dinkci 82. dakikada farkı ikiye çıkarırken yeşil-beyazlılar sahalarında 2-0'lık galibiyeti kutladı. Füllkrug, "Karakter olarak yine çok iyiydik. Bu takımla oynamak son derece keyifli" diye devam etti. Dinkci ise tecrübeli oyuncuyu övdü: "1-0'ı getiren golü böyle bir kararlılıkla attığında, bu enerji bütün takıma yayılıyor."

Ağustos ortasında West Ham United'dan kiralık olarak SVW'ye dönen Füllkrug, Hoffenheim karşısında sezona yaptığı müthiş başlangıcı sürdürdü. Dokuz golle Bundesliga gol krallığı yarışında zirvede olan 33 yaşındaki oyuncu, attığı her yeni golle Almanya millî takımına dönüş için de kendisini gösteriyor.

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Klopp, Füllkrug'u perşembe günü Almanya millî takımına çağıracak mı?

Almanya millî takımında son olarak Eylül 2025'te yer alan ve geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'nı da kaçıran Füllkrug, bu konuda özellikle temkinli konuşuyor. "Almanya'da yeni bir dönem başlattık, genç ve dinamik olmak istiyoruz. Eğer durum buysa bunu anlarım. Değilse buna yine tepki verebiliriz" diyen Füllkrug, geçen hafta sonu Aktuellen Sportstudio programında ZDF ekranlarında konuştu. Golcü oyuncu, yeni millî takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un kendisine ihtiyaç duyması hâlinde her zaman göreve hazır olacağını da açıkça vurguladı.

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Klopp, Eylül sonu ve Ekim başındaki Uluslar Ligi maçları için açıkladığı ilk kadroya Füllkrug'u almamıştı. Kısa süre önce Bayern Münih ile Arsenal arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı (2-2) sırasında Klopp, Bremenli oyuncuyla ilgili olarak DAZN'da, futbolcu olarak ilerlemiş yaşının millî takıma çağrılma ihtimalini azalttığını ima etti: "Niclas Füllkrug, Bundesliga'da art arda goller atıyor ama 33 yaşında. Bu benim suçum değil."

Önümüzdeki kasım ayındaki millî maçlar için kadrosunu gelecek perşembe açıklayacak olan Klopp, yine de hiçbir ihtimali dışlamıyor: "Lionel Messi kısa süre önce, kaç yaşındaydı, 39 ya da 40 yaşında bir Dünya Kupası daha oynadı. Demek ki mümkün. Ama öncelikle Niclas'ın geri dönmesinden ve böyle oynamasından mutluyum çünkü fiziksel sorunlar yaşamıştı, her ne sorunuysa. Şu anda ise hiç olmadığı kadar dinç görünüyor. Dolayısıyla her şey yolunda."

Klopp'un, Almanya millî takımında 24 kez forma giyen (14 gol) oyuncunun inanılmaz gol serisine rağmen Füllkrug'u yine kadroya alıp almayacağı birkaç gün içinde belli olacak. Werder'de ise işler yalnızca Füllkrug için iyi gitmiyor: Bremen ekibi, ilk sekiz maçta topladığı 15 puanla şu anda beşinci sırada.