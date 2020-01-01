Efsane mi, gerçek mi: Roy Keane, Alf-Inge Haaland'ın kariyerine son verdi mi?

Erling'in babası, futbol tarihindeki en kötü faullerden birine maruz kalmıştı.

YORUM: Mark Doyle | ÇEVİRİ: Onur Özgen

Alf-Inge Haaland, asla şu sıralarda izlemekten büyük keyif aldığımız oğlu Erling Braut gibi bir oyuncu değildi.

Graeme Souness'ın kısa bir süre önce Virgin Media' da yazdığı gibi, "Erling'in annesi iyi bir oyuncu olmalı; çünkü babası uyuşuğun tekiydi!"

Yine de Haaland kariyerinin çoğunu Nottingham Forest, Leeds United ve için İngiltere'de geçirecek kadar iyi, uluslararası bir oyuncuydu.

Buna karşın Haaland, Premier Lig taraftarlarının hafızasında futbol tarihinin en meşhur faullerinden birine maruz kalan oyuncu olarak yer alıyor.

Gerçekten de birçok kişi Roy Keane'nin Haaland'ın kariyerine son verdiğine inanıyor.

Söz konusu olay, 21 Nisan 2001'de 'ın Old Trafford'da City'yi ağırladığı maçta gerçekleşmişti.

Bununla birlikte olayın kökenleri ise Keane'nin dört yıl önce sakatlandığı bir pozisyona dayanıyordu.

27 Eylül 1997'de Keane'nin United'ı nefret ettikleri ezeli rakipleri Leeds United ile karşılaşmak için Elland Road'a gitmişti.

İrlandalı oyuncu daha sonra kendisi de kabul ettiği gibi, maçtan iki gün önce Chester Street Hotel'de sarhoş olmuştu ve oynamak için uygun bir durumda değildi.

Yine de akşamdan kalma da olsa sahaya çıkmış ve Haaland ile şaşırtıcı bir şekilde mücadele etmişti.

Keane 2002'de yazdığı otobiyografisinde, "Beni maçın başından beri sürekli çekip sinirlendirdi" demişti. "Beş dakika sonra Haaland'a doğru ilerledim. Ona tekme atmak istemiyordum, sadece çelme takacaktım. Bunun bana karta mâl olacağını biliyordum ama umurumda değildi."

Buna rağmen, Keane kendini sakatladı ve sol bacağındaki çapraz bağlarını kopardı.

İki oyuncu da bunu o zaman bilmiyordu, ama Haaland - takım arkadaşı David Wetherall ile birlikte - Keane'in yanına gitti ve onu sakatlanmış gibi yapmakla suçladı.

United tüm oyuncu değişikliği haklarını kullanmıştı, Keane bu yüzden devam etmeye çalıştı, ancak o sezon bir daha oynayamadı.

Ve sonra, olay kapandı. Ya da öyle görünüyordu. Haaland ve Keane, sonraki dört yıl boyunca birkaç kez daha karşı karşıya gelecekler, Haaland'ın City'ye katılmasından sonraki maçlar dahi ikili arasında herhangi bir çatışma olmadan geçecekti.

Ancak 2000-01 sezonunun son maçlarında Keane aniden intikam almaya karar verdi.

"Yeterince bekledim," diye yazmıştı Keane.

Derbinin bitmesine dört dakika kala, United kaptanı Haaland'in dizine korkunç bir müdahalede bulundu.

"Ona çok sert vurdum," diye itiraf edecekti Keane. "Top oradaydı (sanırım). Ve içimden 'al o zaman seni pislik herif' diye düşündüm."

Maçın hakemi David Elleray, sahayı ilgisizce hemen terk eden Keane'e bekletmeden kırmızı kartını çıkardı, ancak Keane'in çıkmadan Haaland'a söyleyecekleri vardı, "Bir daha asla sakatlıklarla alay etme. Ve arkadaşın Wetherall'e onun için de bir sürprizim olduğunu söyle."

Söylediklerini açıklayan ise Keane'di. Haaland olaya dair ağzı sıkı kalmayı tercih etmişti.

"Komik, 1997'den beri hiç gözüme bakmamıştı," demişti Haaland gazetecilere o zaman. "Böyle maçlarda her zaman sert fauller olur, ama bu aşırı sertti. Bana ne dediğini size söylemeyeceğim. Çok hoş şeyler söylemedi. Bacağımın yerden kalktığına sevindim, aksi takdirde bana çok daha fazla zarar verirdi. Bir sonraki United maçımda sigortamı iyileştirmeliyim."

Keane yaptığı faul yüzünden 5 bin sterlin para cezasına çarptırıldı ve üç maç sahalardan men edildi. Bununla birlikte, otobiyografisinde bunun bir intikam eylemi olduğunu itiraf ettikten sonra, Futbol Federasyonu (FA) tarafından 150 bin sterlin daha para cezasına çarptırıldı ve beş maç daha sahalardan men cezası aldı.

Ancak o zaman bile, yaptığı şey için pişmanlık duymadığını söyledi.

2014'te yayımladığı ikinci kitabı "Second Half"ta, "Haaland ciğeri beş para etmez herifin tekiydi," yazacaktı. "Sersem ve sinsi. Onu cezalandırmak ve bunu neden yaptığımı söylemek istedim. Canını yakmak ve sonra tepesinde dikilip, 'Al bakalım pislik herif' demek istedim. Bundan pişmanlık duymuyorum. Ama onu sakatlamak istemedim."

Olaya dair anlatılan efsanelere göreyse Keane'in Haaland'ı sadece sakatlamadığı, aynı zamanda kariyerini de sona erdirdiği söyleniyor.

Ancak gerçekte Haaland söz konusu maçı tamamlamış ve Leeds'in dört gün sonraki lig maçında 68 dakika oyunda kalmıştı.

Ardından o yaz ameliyat olmuştu, ama Keane'in darbe vurduğu sağ dizinden değil, sol dizinden.

Sonrasında ise Haaland 2003 yılında sakatlık sorunundan dolayı emekli olmak zorunda kalmıştı. Kendisine Keane'in faulünün bundaki etkisi hakkında sorular sorulduğunda ise Daily Mail' e, "Dizim hâlâ acıyor ve bu hiç gitmeyecek. Bunu kabûl etmek zorundayım" demişti.

"Bu müdahalesi kariyerimi sonlandırdı mı? Bir daha asla 90 dakika oynayamadım, değil mi? Harika bir tesadüf gibi görünüyor, ne dersiniz?"

Ancak, bir mahkeme duruşmasından bahsedilmesine rağmen, Haaland hiçbir zaman yasal yollara başvurmadı. 2014'te BBC Radio 5 Live' a şunları söylemişti: "Beni tekmelediği için onu suçlamıyorum. Endişelendiğim şey, ilk kitabında bunu intikam almak için yaptığını söylemesiydi. Bunun futbolun bir parçası olduğunu düşünmüyorum."

Ve şöyle eklemişti: "Onu asla kariyerimi bitirmekle suçlamadım. Ama bu benim İngiltere'deki son 90 dakikamdı, belki de o faulün bunda bir etkisi vardı."

Her ne olursa olsun, Keane birçok şeyden dolayı suçlu olsa da, Haaland'ın kariyerine son vermek onlardan biri değil.