Efsane mi, gerçek mi: Denis Law, Manchester United'ı küme düşürdü

Law, Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca tam 237 gol attı, ama United'a attığı golle eski kulübünü küme düşüren oyuncu olarak hatırlanıyor.

YORUM: Mark Doyle | ÇEVİRİ: Onur Özgen

Mark Twain bir keresinde, "Gerçeğin asla iyi bir hikâyenin önüne geçmesine izin vermeyin" demişti. Denis Law'un 1974'te 'ı küme düşürmesi ise gerçeklere takılmak için fazla iyi bir hikâye.

Law, Old Trafford'da bir efsaneydi.

1962'de o zaman için bir rekor olan 115 bin sterlin karşılığında 'dan transfer edilen Law, 11 yılını United'da geçirmiş ve 404 maçta 237 gol atmıştı - kulüp tarihinde yalnızca Bobby Charlton ve Wayne Rooney'nin daha fazla golü bulunuyor.

Charlton ve ikonik kanat oyuncusu George Best'in yanında oynayan Law, "kutsal üçlü" olarak bilinen birlikteliğin bir parçasıydı.

Bugün Old Trafford'un önünde heykeli bulunan Law, sağ kolunu havaya kaldırdığı geleneksel gol sevinciyle ölümsüzleşmiş durumda.

Yine de Law'un en meşhur golü United'a karşı attığı gol.

İskoç oyuncu 1972-73 sezonunun sonunda Old Trafford'dan ayrılmıştı. Geçirdiği sakatlıklar, oyunun görmüş olduğu en üretken forvetlerden birine zarar vermeye başlamış ve o sezon Birinci Lig'de yalnızca bir gol atabilmesine neden olmuştu.

Bu yüzden United, Law'un 1961'de Torino'ya katılmadan önce iki yılını geçirdiği 'ye gitmesine izin vermişti.

Taraftarlar ise ezeli rakiplerine katıldığı için Law'a karşı kin tutmadılar.

27 Nisan 1974'te City formasıyla Old Trafford'a geri döndüğünde, United'da bulunduğu süre boyunca iki lig şampiyonluğu ve bir Avrupa kupası kazanan bir oyuncuya yakışan bir karşılamada bulundular.

Fakat takımlarının ezeli rakiplerini mağlup etmelerine tanıklık etmek için her zamankinden daha umutsuzlardı.

Maç öncesinde United, 22 takımın bulunduğu Birinci Lig'de alttan ikinci sırada yer alıyordu. Sezonun bitmesine yalnız iki maç kalmıştı ve ligde kalabilmek için hem City'yi yenmeleri hem de 19. sıradaki Birmingham'ın Norwich City'ye kaybetmesini beklemeleri gerekiyordu.

Tarihin en önemli Manchester derbilerinden birine gelen 57 bin seyirci, tüm zamanların en ikonik gollerinden birine tanık olacaktı.

Maçın bitmesine sadece sekiz dakika kalmışken, golsüz eşitlik bozulmamıştı. Ardından Law, Franny Lee'den aldığı pası ustaca gole çevirdi.

Law klasiği bir goldü: İçgüdüsel ve kusursuz bir bitiricilik. Yine de alışılmış bir şekilde sağ kolunu havaya kaldırmamıştı. Sevinmekten ziyade açık bir şekilde sersemlemiş gibi görünüyordu.

Daily Mail' e verdiği demeçte o anki hislerini, "Kendimi kederli hissettim." diye açıklamıştı. "19 yıl boyunca gol atmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıktan sonra, bu tam olarak gerçekleşmesini istemediğim bir şeydi. Teselli edilemezdim. Bunun olmasını istememiştim."

Law, United'ı küme düşürmüş gibi hissetmişti. Hikâye de sık sık bu şekilde anlatılıyor.

Ancak gerçekte attığı gol hiçbir şeyi değiştirmemişti. United o maçı kazanmış olsaydı bile, Birmingham'ın Norwich'i mağlup etmesinden dolayı yine kümede kalamayacaklardı.

Bununla birlikte, kariyerindeki en meşhur golünü United'a atmış olduğundan dolayı, bu Law için bir teselli değildi.

Nitekim, 2012 yılında, United'a karşı attığı golün acısının ne kadar sürdüğü soruldu.

"Maç kaç yıl önce oynandıysa o kadar sürdü." diye cevaplamıştı Law. "Bunun acısı her zaman içimde ve bunu daima hatırlıyorum. Bu utanç verici."

Hiçbir şeyi değiştirmeyen bir gol için Law'un kendisine fazla yüklendiği söylenebilir.

Yine de gerçeklerin böylesine fantastik bir hikâyede yeri olamıyor.