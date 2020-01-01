Efsane mi, gerçek mi: Cristiano Ronaldo gerçekten çok iyi bir frikikçi mi?

Portekizli yıldızın kariyerinde 55 serbest vuruş golü var, ancak bunları gole dönüştürme oranı son beş yılda önemli ölçüde düştü.

YORUM: Mark Doyle | ÇEVİRİ: Onur Özgen

Paulo Dybala'nın 2018 yazında 'nun 'a gelişine verdiği tepkiyle eğlenmemek çok zor.

Arjantinli oyuncu, as kadronun WhatsApp'taki grubuna, "Üzgünüm Mire (Miralem Pjanic), ama bu sene çok fazla serbest vuruş kullanabileceğini sanmıyorum" diye yazmıştı.

Elbette, Dybala da kullanamayacaktı.

Frikik uzmanı olarak tanınan ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Ronaldo, Juve'nin kazandığı serbest vuruşlarda da hemen sahneyi ele geçirdi.

Ekim 2019'da Gazzetta dello Sport' a demeç veren Dybala, "İşlerin nasıl gittiğini biliyoruz. Sol kanatta bir duran top kazandıysak, onu Cristiano kullanacak; biz ise yalnızca iyi bir fotoğraf vermek için orada duruyoruz!"

Ne Dybala ne de Pjanic, Ronaldo'nun serbest vuruşlarda öncelik hakkı almasıyla ilgili herhangi bir sorun yaşadılar. Her ikisi de Ronaldo'nun duran toplardaki becerisini defalarca övdü.

Ronaldo'nun kariyerinde 55 serbest vuruş golü var - ki bu en büyük rakibi 'nin frikik gollerinden üç daha fazla.

Bununla birlikte, istatistiklere daha derinlemesine bakıldığında farklı bir tablo gelişiyor.

Ronaldo, 'de 2009 ve 2018 arasında geçirdiği dokuz sezon boyunca tam 33 frikik golü buldu, ama başarı oranı önemli ölçüde düştü.

Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı attığı unutulmaz frikik golü de dahil olmak üzere 2018 yazından bu yana için iki serbest vuruş golü atabildi. Kulüpler düzeyindeyse son beş sezondaki tüm müsabakalarda 136 duran top denemesinden sadece yedi gol çıkarabildi.

Buna karşılık Messi ise giderek daha ölümcül bir hâl aldı. Kariyerindeki 52 duran top golünün 30'u son beş yılda geldi.

Bu dönemde Messi'nin kulüpler düzeyinde Ronaldo'dan iki kat daha fazla serbest vuruş denemesi oldu, ancak gole çevirme yüzdesi (%11) hâlâ Ronaldo'dan çok daha üstün (%5).

Ronaldo yalnızca Messi'nin arkasına da düşmedi.

Son beş yılda Neymar (11), Willian (11), Dani Parejo (10), Dimitri Payet (10), Angel di Maria (9), Aleksandar Kolarov (8) ve Antoine Griezmann (8) buldukları duran top golleriyle Portekizli yıldıza fark attılar - ve hepsi Ronaldo'dan en az 43 daha az serbest vuruş girişiminde bulundular.

Öte yandan Pjanic (12) ve Dybala da (11) son beş yılda buldukları duran top golü sayılarıyla Ronaldo'nun üstünde yer alıyorlar, bu yüzden birçok Juventus taraftarının 'daki serbest vuruş kullanma düzeninden hoşnutsuzlukları arttı.

Hatta kısa süre önce Tuttosport' ta yayımlanan röportajda Pjanic'e Ronaldo'nun antrenmanlarda herhangi bir frikik golü atıp atamadığı bile soruldu.

Bu, oyunun gördüğü en büyük golcülerden birine karşı saygısızca olabilir, ancak gerçek şu ki, Ronaldo Temmuz 2018'de Juventus'a katıldığından beri serbest vuruşlardan tek bir gol atamadı (Messi ise aynı dönemde 12 frikik golü kaydetti).

Dahası, Ronaldo'nun her duran topun arkasında olmasının Juve'ye zarar verdiğini ya da en azından takımdaki diğer duran top uzmanlarının etkisini önemli ölçüde azalttığını gösteren kanıtlar var.

Juventus son iki sezonda serbest vuruşlardan yalnızca üç gol bulabildi - sonuncusu şubat ayındaki Brescia maçında Dybala'nın frikik golüydü - ve bunlardan hiçbirinde Ronaldo sahada değildi.

Ayrıca Ronaldo'nun Juve'ye gelişinden önceki sezon, Dybala ve Pjanic'in yedi serbest vuruş golü vardı.

İki oyuncuyu serbest vuruşlardan uzaklaştırmak, Juve'ye hiçbir şekilde bir şey kazandırmadı.

Dybala, Pjanic ve birçok taraftar uzun zamandır bu durumun komikliğinin farkındalar, fakat bu aşamada iş şakadan da öteye gidiyor.

Ronaldo bir zamanlar iyi bir frikikçi olabilir; ama artık kesinlikle öyle değil. Juventus bunu ne kadar erken kabul ederse kendisi açısından o kadar iyi olacak.