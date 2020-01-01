Efsane mi, gerçek mi: Ceza sahasına çok giren takım çok penaltı kazanır

Gerçekten en çok penaltıyı rakip ceza sahasına en çok giren takım mı kazanıyor? Tamamlanan son 3 sezondaki rakamları inceledik.

Kimi takımlar topa sahip olarak rakip ceza sahası çevresinde kurduğu setlerle pozisyon bulmaya çalışır ( gibi), kimi takımlar da orta sahada veya daha geride kazandığı toplarla hızlı hücum geliştirip gol arar ( gibi). Pek tabii ki rakip ceza sahasında daha fazla topla oynayan takımlar rakipler tarafından daha fazla fiziksel müdahaleye maruz kalıyor ve penaltı bekliyor. Günümüzün yaygın görüşü de; 'Ceza sahasına çok giren takım, çok penaltı kazanır' şeklinde. Peki gerçekten öyle mi?

OPTA verilerine göre 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarını inceledik. 2019/20 sezonunu ise henüz tamamlanmadığı için listeye almadık. Ortaya çıkan veriler ilginç...

Avrupa'nın 5 büyük liginde bir takımın sezon boyunca ortalama olarak rakip ceza sahası içinde topla buluşma sayısı 770. Ortalama penaltı sayısı ise 5,8. Ortalama topla buluşma sayısından daha fazla topla buluşan 107 takımın 68'i en az 6 penaltı kazanmış. Yani takımların yaklaşık %64'ü rakip ceza sahasında topla az buluşan takımlara göre daha çok penaltı kazanıyor.

Daha fazla takım

Sezon Takım Ceza sahasında topla buluşma Penaltı 2018/19 Manchester City 1588 4 2016/17 1389 9 2017/18 Manchester City 1367 8 2017/18 Barcelona 1357 5 2016/17 Manchester City 1354 9 2017/18 1329 10 2018/19 1326 4 2017/18 PSG 1260 9 2016/17 1248 6 2018/19 1236 7

İstisnai durumlar da yok değil. Örneğin değerlendirmeye alınan 3 sezonun en çok topla oynayan takımı ve puan rekortmeni Manchester City, geçtiğimiz sezon sadece 4 penaltı kazanabilmiş. Keza 'da 2017/18 sezonunda rakip ceza sahasında topla en çok oynayan takım olan Barcelona da sadece 5 penaltı kazanabilmişti.

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'de bir takımın sezon boyunca ortalama olarak rakip ceza sahasında toplu buluşma sayısı 650. Ortalama penaltı sayısı ise 6,3. Ortalama topla buluşma sayısından daha fazla topla buluşan 24 takımın 15'i en az 7 penaltı kazanmış. Burada da takımların %62'sinin rakip ceza sahasında topla az buluşan takımlara göre daha çok penaltı kazanmış olduğunu görüyoruz.

Sezon Takım Ceza sahasında topla buluşma Penaltı 2017/18 880 7 2018/19 Beşiktaş 874 7 2017/18 Beşiktaş 854 6 2017/18 843 7 2018/19 841 5 2018/19 810 10 2018/19 Galatasaray 803 10 2018/19 Fenerbahçe 787 6 2018/19 786 12 2016/17 Beşiktaş 783 10

Süper Lig'deki istisnai takımlar 2018/19 Başakşehir'i 5 penaltı ile dikkat çekiyor. Keza Başakşehir 2017/18 sezonunda da rakip ceza sahasında 762 kez topla buluşmasına rağmen 3 penaltı kazanmış.

Rakamlara göre pek tabii ki rakip ceza sahasında oynayan takımlar daha fazla penaltı kazanıyor. Ancak bu Avrupa'nın 5 büyük liginde %64, Süper Lig'de de %62 ortalama tutturduklarını tekrar belirterek kesin bir dille 'ceza sahasında en çok giren takım en çok penaltıyı kazanır' demek doğru olmaz.