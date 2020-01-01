Efsane mi, gerçek mi: Balotelli genç bir futbolcuya dart oku fırlattı mı?

İtalyan forvet, saha dışında yaptığı birçok çılgınlıkla tanınıyor. Peki bu efsanelerden kaçı doğru?

YORUM: Mark Doyle | ÇEVİRİ: Onur Özgen

Futboldaki efsaneler hakkındaki hiçbir dizi, içinde Mario Balotelli'den bir parça olmadan tamamlanamazdı. Adamın tüm kariyeri efsanelerle dolu.

Onunla yalnızca iki yıl geçiren Jose Mourinho, birlikte 'de geçirdikleri zaman hakkında 200 sayfalık bir kitap yazabileceğini söylemişti.

Roberto Mancini ise Balotelli'yi bir oğul gibi sevdiğini, ancak onun bir "çılgın" olduğunu itiraf etmişti.

Balotelli ise, "bazen garip şeyler yaptığını" itiraf ediyor, bu da oyunun gerçek serserilerinden biri hakkında neden bu kadar çok hikâye olduğunu açıklıyor.

Ancak bu hikâyelerin hepsi doğru değil. Ya da daha doğrusu, hepsinin doğruluğu kanıtlanamaz.

Peki hakkında söylenenlerden kaçının gerçeklik payı var?

Goal, aşağıda Balotelli ilgili anlatılan birçok efsaneyi araştırıyor.

Balotelli, City'nin bir genç takım oyuncusuna dart oku fırlattı

Mart 2011'de City, Balotelli'nin kulübün Carrington'daki akademi tesislerindeki bir genç takım oyuncusuna dart oku attığı suçlaması hakkında bir soruşturma başlattı. Balotelli ise Sports Illustrated' a yaptığı açıklamada, "Evet, dart oynuyordum, ama hiç kimseye ok falan atmadım" dedi.

Balotelli olayla ilgili herhangi bir ceza almadı ve Etihad'da geçirdiği süre boyunca yalnızca bir kez para cezasına çarptırıldı. O da 2012'de City'nin şampiyonluk kutlamalarına katılmak yerine İtalya'ya döndüğü için.

Balotelli'nin çimlere alerjisi var

Balotelli, 20 Mart 2011'de City'nin UEFA 'nde 2-0 kaybettiği Dinamo Kiev maçının ikinci yarısının başında oyuna girecekken, bu gizemli bir şekilde gerçekleşmedi.

Sonunda 57. dakikada oyuna girdi, sonrasındaysa menajer Roberto Mancini, Balotelli'nin Valeriy Lobanovskiy Stadı'ndaki çim türüne karşı alerjik bir reaksiyon yaşadığını açıkladı.

"Yüzü bilmediğim bir nedenden şişti," dedi maç sonrasındaki basın toplantısında Mancini, "İkinci yarıda oynamak istedi ama sahaya çıkmadan 10 saniye önce bu problemi yaşadı. Oyunculardan bir dakika önce çıktım ve Mario'yu görmedim. Sonra oynayabileceğini söyledi ama yüzü şişti."

Balotelli çocukken yapay yüzeylere karşı benzer reaksiyonlar yaşadı, Inter'in tıbbi ekibi de kulüpte bulunduğu süre boyunca onun bazı ürünlere karşı alerjilerini keşfetti.

Balotelli arabasını çarptı ve polis cebinde 5 bin sterlin nakit para buldu

Ağustos 2010'da Inter'den City'ye geçtikten birkaç gün sonra Balotelli, yeni takımının antrenmanına giderken Audi R8'iyle kaza yaptı.

Olay yerinde polisin Balotelli'nin üstünde 5 bin sterlin bulduğu ve ona neden üstünde bu kadar çok para taşıdığı sorulduğunda ise Balotelli'nin, "Çünkü ben zenginim" diye cevap verdiği iddia ediliyor. Ancak hikâyenin bu kısmı hiçbir zaman doğrulanmadı.

Balotelli, bir Ferrari otomobili go-kart pistinde sürdü

City'deyken geçirdiği araba kazasının ardından, 2013'te transfer olduğu AC , onun go-kart'a gitmesini yasakladı.

Balotelli ise kulübün yasağına uyarak go-kart kullanmayı bıraktı, ama piste gitmekten vazgeçmedi.

Bunun yerine Milano'daki go-kart pistinde 200 bin sterlin'lik Ferrari otomobilini sürdü.

Balotelli ise kendini, "Burası benim go-kart pistim ve istediğim zaman arabamın içine girebilirim. Burada bir sorun yok" diyerek savundu.

Balotelli tuvaleti kullanmak için bir okula geldi

12 Ocak Perşembe günü saat 13:30'da Balotelli tuvaletinin geldiğini hissettiğinde Manchester'da araba kullanıyordu. Bu nedenle Bentley'ini Xaverian Koleji'nin dışına acilen park etmeye ve okulun kantinine gidip tuvaleti kullanıp kullanamayacağını kibarca sormaya karar verdi.

Okulun öğrencilerinden Edward Gasson, Manchester Evening News' e verdiği demeçte, "Öğretmenler tuvaletine gitti" dedi. "Ondan sonra sanki her yer onunmuş gibi okulun kampüsünde dolaştı ve herkes onu takip etti. Ben bir City taraftarıyım, bu yüzden onu görmek harikaydı ama buraya gelmesi biraz saçma oldu - böyle bir şeyin olabileceğini asla beklemezsiniz."

Bu arada okulun sözcülerinden biri de, "Xaverian Koleji olarak Mario''nun sürpriz ziyaretinden dolayı çok memnun olduk. Onu herhangi bir derse kaydettiremedik ama ne zaman isterse tekrar gelebilir" dedi.

Balotelli düzenli olarak yabancılara para verir

Balotelli, Manchester'daki rastgele cömertlik eylemleriyle ünlendi. Hatta bir zamanlar Noel Baba kıyafeti giyip, yabancılara para dağıtarak şehirde dolaştığı bile söylenmişti.

Bir Noel arifesinde, Blackburn oyuncusu Christopher Samba ile gittikleri kumarhanede şanslı bir gece geçirdikten sonra evsiz bir adama 2 bin sterlin verdiğine ve bir benzin istasyonunda herkesin arabasını doldurduğuna dair söylentiler vardı.

Ne yazık ki, Balotelli iyi bir adam olarak ün yapsa da, tüm bu hikâyeleri reddetti.

Balotelli evini ateşe verdi

21 Ekim Cuma günü, City menajeri Mancini, Balotelli'yi saha içi ve saha dışındaki davranışlarında belirgin bir iyileşme görüldüğü için övdü ve Balotelli'nin zihniyetini değiştirdiğini umduğunu söyledi.

Ertesi sabah gece 1 gibiyse, Balotelli'nin evine iki itfaiye ekibi çağrıldı.

Haberlere göre, Balotelli'nin bir miktar para ve bir çantayı kurtarmak için evine tekrar girmesini önlemek için bir polis de çağrıldı.

İtfaiye ekibinden yapılan resmi açıklamadaysa, yarım saat içinde çıkan yangına bir havai fişeğin neden olduğu doğrulandı.

Balotelli ise arkadaşlarıyla birlikte havai fişek patlattıklarını ama hikâyenin orantısız bir şekilde abartıldığını söyledi.

Sports Illustrated' a yaptığı açıklamada, "Evimi ateşe vermemiştim," dedi. "Sadece banyoda bir yangın çıktı, çünkü fişeklerden biri yanlış yöne doğru gitti. Perde yanmaya başladı ve alevler evin etrafını sardı. Ama biz içerde değildik. Havai fişeklerle birlikte dışardaydık. Sadece şanssızlık."

Balotelli, ertesi gün City'nin Old Trafford'da 6-1 kazandığı maçta gol attıktan sonra formasını çekip üstünde "Neden hep ben?" yazılı tişörtünü gösterdiğindeyse talihsizliğin onu takip ettiği temasıyla meşhur oldu.

Balotelli piyano çalabilir

Ağustos 2013'te Balotelli'nin İtalyan milli marşını bir kuyruklu piyanoda çaldığı görüntüleri ortaya çıktı. Video, YouTube'da binlerce kez izlendi, ama piyanoyu çalanın gerçekten o olup olmadığı konusunda şüpheler vardı.

Bu konu sorulduğunda Balotelli, "Evet, elbette o bendim. Buna yemin eder miyim? Hayır. Ama o bendim" cevabını verdi.