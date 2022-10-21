Efsane menajerden Portekizli süperstarın durumuna yönelik hiç duymak istemeyeceği sözler...

Sir Alex Ferguson, Erik ten Hag'ın Cristiano Ronaldo konusundaki tutumuna katılacaktır, çünkü bunu net bir şekilde belirtmişti.

Ancak, bu sözler dünya futbol dünyasına sunduğu en büyük yıldız olan Ronaldo'yu sinirlendirecek cinsten...

Ne söylendi?

Efsane menajer, 2013'teki otobiyografisinde şunları yazdı:

"Bir Manchester United oyuncusu menajerden daha büyük olduğunu düşünüyorsa takımdan ayrılmalı."

Ve Çarşamba akşamı Ronaldo, Old Trafford'dan fırtına gibi çıkarken tam da bu noktadaydı.

Portekizli süperstar, yedek kulübesinde başladığı maçta oyuna dahil olmayınca öfkelendi ve direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

Ve daha sonra United, Ronaldo'nun kadro dışında kaldığını açıkladı.

Bu durumda, İskoç menajerin otobiyografisinde yazdığı şeyler de yeniden gün yüzüne çıktı. Yani, Ronaldo da olsanız bu durum, United'dan büyük olduğunuz anlamına gelmiyor.

İskoç menajerin açıklaması yeni değil belki, ama Ronaldo'nun bu tutumu sonrasında yeniden gündeme gelecek kadar etki uyandırıcı...

Bunun üzerine Ronaldo'nun 'baba' dediği Ferguson'la konuşup ocak ayındaki transfer döneminde Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ne olmuştu?

United Perşembe günü bir açıklama yaptı: "Cristiano Ronaldo, cumartesi günü Chelsea'ye karşı oynayacağı maçta Manchester United kadrosunda olmayacak.

"Takımın geri kalanı tamamen bu maç için hazırlanmaya odaklanmış durumda."

Ronaldo ne söyledi?

Portekizli süperstar kendi açıklamasını yayımladı: "Kariyerim boyunca her zaman yaptığım gibi, meslektaşlarıma, rakiplerime ve koçlarıma karşı saygılı bir şekilde yaşamaya ve oynamaya çalışıyorum.

"Bu değişmedi. Değişmeyecek. Ben son 20 yıldır elit futbol oynayan aynı kişiyim ve aynı profesyonelim. Karar vermemde saygı her zaman çok önemli bir rol oynadı.

"Çok genç başladım, daha yaşlı ve en deneyimli oyuncu örnekleri benim için her zaman çok önemliydi.

"Bu nedenle, daha sonra temsil ettiğim tüm takımlarda yetişen gençlere hep kendim örnek olmaya çalıştım. Ne yazık ki bu her zaman mümkün olmuyor.

"Baskıya boyun eğmek bir seçenek değil. Asla olmadı. Bu Manchester United ve birleşmeliyiz, ayakta durmalıyız. Yakında tekrar birlikte olacağız."