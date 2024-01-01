Efsane kaleci Gianluigi Buffon’dan radikal öneri: Futbolda kale ölçüleri büyütülmeli!

Futboldaki fiziksel gelişime dikkat çeken Gianluigi Buffon, çok tartışılacak bir önerinin altına imzasını attı.

Birçok futbol otoritesi tarafından futbol tarihinin en iyi kalecisi olarak nitelendirilen efsane kaleci Gianluigi Buffon, futbol adına köklü bir değişiklik önerisinde bulundu. Dünya futboluna heyecan katmak için yeni arayışlara girilmesi gerektiğini savunan Buffon, radikal bir değişiklik önerisinde bulunurken, kale ölçülerinin değişmesi ve kalelerin büyümesi gerektiğini söyledi.

Buffon ne söyledi?