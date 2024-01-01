Efsane kaleci Gianluigi Buffon’dan radikal öneri: Futbolda kale ölçüleri büyütülmeli!

Birçok futbol otoritesi tarafından futbol tarihinin en iyi kalecisi olarak nitelendirilen efsane kaleci Gianluigi Buffon, futbol adına köklü bir değişiklik önerisinde bulundu. Dünya futboluna heyecan katmak için yeni arayışlara girilmesi gerektiğini savunan Buffon, radikal bir değişiklik önerisinde bulunurken, kale ölçülerinin değişmesi ve kalelerin büyümesi gerektiğini söyledi.
Buffon ne söyledi?
“Kale boyutlarının değiştirilmesinin ciddi şekilde düşünülmesi gerekiyor. 1998 yılında profesyonel kariyerime başladığımda Serie A'nın en uzun 5 oyuncusundan biriydim. Geçen yıl Parma'da da en uzun 5 oyuncudan biriydi ancak sadece 22 oyuncu arasında!
Futbolda kale boyutları 1875 yılından bu yana aynı. O günkü şartlarda büyük olduğunu bile söyleyebiliriz. Ancak günümüzdeki kalecilerin boylarına bakarsanız ne dediğimi anlarsınız. Örneğin voleybolda da filenin yüksekliğinin değiştirilebileceği konuşuluyor.
Futbolda kalecilerin uzun boylu olmaları özellikle uzaktan atılan şutlarda fark yaratıyor. 30 yıl önce uzaktan atılan 50 şutun 10'u gol olurken bugün 2-3 gol olunca bile fazla kabul ediliyor.
2 metrelik bir kaleciye uzaktan gol atmak çok zor”