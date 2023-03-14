Sarı-kırmızılı ekibin efsanelerinden olan Rumen futbolcu, futbolun en büyük değerlerinden birisi...

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, BBC'ye özel açıklamalar yaptı.

Futboldaki idolünü açıklayan Rumen futbolcu, neden Galatasaray'a transfer olduğunun da altını çizdi.

Ne söylendi?

Hagi, "Futbolla iç içe büyüdüm. Hollanda Milli Takımı'ndan Johan Cruyff benim idolümdü.

"Çoğu zaman 10 numarayı giyerdim ve bunun ne anlama geldiğini biliyordum. Gol atmak ya da asist yapmak...

"Keegan'ı çocukken çok severdim. İdollerimden biriydi. Bu yüzden Newcastle United'da onunla çalışmayı çok isterdim.

"Ancak Cruyff sizi bizzat arayıp Barcelona'ya gelmenizi istediğinde, karşı koymak zor.

"O dönemlerde, benim en beğendiği 10 numara olduğumu söyledi" dedi.

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"Avrupa'da başarı için meydan okuyacak bir takım!"

Efsane futbolcu, sarı-kırmızılı ekibi neden tercih ettiği konusunda ise şöyle konuştu:

"Galatasaray'ı seçtim, çünkü Avrupa'da başarı için meydan okuyacak bir takım kurmak istiyorlardı.

"Ayrıca Türkiye, Romanya'ya da çok yakındı ve futboldan sonra eve dönme fikrim vardı."

Rumen yıldız futboldaki felsefesi hakkında ise şöyle devam etti:

"Bir kitap yazdım. Taktiklerim, felsefem, futbola bakışımla ilgili her şeyi içine koydum.

"Temelden başlamalı, önce basit şeyleri yapmalı, sonra adım adım daha karmaşık olana doğru gitmelisin.

"Kazanmak için doğdum, sadece var olmak için değil. Bu yüzden bunu yaptığım her şeye uygulamaya çalışıyorum.

"Ve birlikte çalıştığım kişilere de aynısını yapmaları için ilham vermek istiyorum.

"Cruyff benim ilham kaynağım. Ondan, yöntemlerinden ve fikirlerinden çok şey öğrendim."

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Hagi'nin akademisi, her sezon en az iki oyuncuyu A takıma çıkarmayı hedefliyor. Rumen efsane, yetiştirdiği futbolcuların yaşıyla ilgilenmiyor ve ekliyor:

"İlerlememi hızlandıran iyi öğretmenlere sahip olduğum için yeterince şanslıydım. Ben de bunu yapmak istiyorum.

"Akademimle, futbola bir şeyler vermek istiyorum, çünkü kendimi her zaman futbola borçlu hissediyorum."