Eflatun beyazlıların İspanyol sağ beki Dani Carvajal: "Mbappe, gelecekte Real Madrid forması giyecek"

Dani Carvajal, Paris Saint-Germain'deki sözleşmesi Haziran sonunda sona erecek olan Kylian Mbappe'nin önümüzdeki sezon Real Madrid'e gelme olasılığını değerlendirdi.

İki takım Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelecek. PSG, 15 Şubat'ta Real Madrid'i konuk edecek ve rövanş maçı 9 Mart'ta Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Onda Cero'nun 'Radioestadio noche' programına konuşan Carvajal, "Mbappe, adı takımımız için uzun yıllardır duyulan çok, çok iyi bir oyuncu" dedi.

"PSG ile sözleşmesi bitiyor gibi görünüyor ve gelecekte bizim formamızı giyebilir.

"Ancak size söylüyorum, şu anda o bir PSG oyuncusu ve onlar bizim rakibimiz. Bu yüzden tek düşüncem onu [sahada] iyi savunmak. Aynı kanatta karşılıklı yer alabiliriz.

Vinicius Junior

Carvajal, bu sezon inanılmaz bir performans gösteren Vinicius Junior'ın formunun ardındaki sırrı açıkladı.

Carvajal, "[Vinicius'un] performanslarına biraz şaşırdık" diye ekledi.

"Vini, gollerin eninde sonunda geleceğini söyledi. Bitiriciliği üzerinde çok çalıştı ve bunu görebiliyorsunuz.

"Golleri ve asistleriyle bize çok puan kazandırıyor. Oyununu sadece top sürmekten çok kararlı olmaya odakladı ve anahtar da bu."

Sergio Ramos

Sergio Ramos, 2020/21 sezonunun son bölümünden bu yana sakatlıklarla mücadele ediyor ve Carvajal eski takım arkadaşına sevgisini iletiyor.

"Onunla özdeşleştiğimi hissediyorum ve bunların nasıl olduğunu biliyorum" dedi.

"Sergio doğuştan bir savaşçı ve normale dönüp iyileşecek.

"Bunu hak ediyor, o bir profesyonel. Bize karşı oynamasını çok isterim.

"Sergio Ramos'un harika bir futbolcu olduğu konusunda gerçekçi olmalıyız ve eğer en iyi seviyesindeyse bize zorluk çıkarabilir. Onunla olan kişisel ilişkim nedeniyle iyi ve sağlıklı olursa mutlu olurum."

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