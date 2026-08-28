Premier League, ulusal ve küresel ölçekte futbolseverlerin ilgisini sürekli üzerine çekiyor olabilir, ancak İngiltere'nin dört bir yanında (ve Galler'de) her hafta oynanan tempolu Championship karşılaşmaları da çok sayıda kişi tarafından yakından takip ediliyor.
EFL'nin en üst klasmanının sunduklarını henüz deneyimlemediyseniz, yaklaşan bir maç için yerinizi ayırtmak adına bu mükemmel bir an olabilir.
Championship'e olan ilgi her yıl artmaya devam ediyor ve son üç sezondur üst üste ortalama seyirci sayısı 22.000'in üzerinde. Bunun, Avrupa'nın en çok izlenen ikinci futbol ligi olduğu da unutulmamalı. Mevcut sezonda West Ham'ın London Stadium'daki maçlarında seyirci sayısının 60.000'i aşması beklendiğinden, bu genel rakamlar bir kez daha yükselecek.
Avrupa'nın üst düzey ligleri, çoğu zaman devlet destekli ya da milyarderlerin sahip olduğu aynı kulüplerin hakimiyetinde, son derece öngörülebilir hale gelirken Championship ise güzel bir kaos sunuyor. Bitmek bilmeyen 46 maçlık lig takvimi kadro derinliğini test ediyor ve formda büyük dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu da puan durumunu mayıs ayına kadar değişken tutuyor.
Premier League'e yükselme hayali, taraftarlar ve kulüpler için yine capcanlı yanarken bir başka epik sezon bizi bekliyor. GOAL, nasıl bilet satın alabileceğiniz, fiyatların ne kadar olduğu ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm kritik EFL Championship bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.
Yaklaşan EFL Championship maçları
Tarih ve saat (yerel)
Maç
Konum
Biletler
1 Eyl, Salı (19.45)
Sheffield United - Bolton Wanderers
Bramall Lane (Sheffield)
1 Eyl, Salı (19.45)
West Ham United - Wolverhampton Wanderers
London Stadium (Londra)
1 Eyl, Salı (19.45)
Preston North End - Bristol City
Deepdale (Preston)
1 Eyl, Salı (19.45)
Portsmouth - Derby County
Fratton Park (Portsmouth)
1 Eyl, Salı (20.00)
Birmingham City - Southampton
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
2 Eyl, Çar (19.45)
Millwall - Wrexham
The Den (Londra)
2 Eyl, Çar (19.45)
Queens Park Rangers - Cardiff City
MATRADE Loftus Road Stadium (Londra)
2 Eyl, Çar (20.00)
Burnley - Middlesbrough
Turf Moor (Burnley)
5 Eyl, Cmt (15.00)
Queens Park Rangers - Middlesbrough
MATRADE Loftus Road Stadium (Londra)
5 Eyl, Cmt (15.00)
Millwall - Bolton Wanderers
The Den (Londra)
5 Eyl, Cmt (15.00)
Burnley - Bristol City
Turf Moor (Burnley)
5 Eyl, Cmt (15.00)
Sheffield United - Norwich City
Bramall Lane (Sheffield)
5 Eyl, Cmt (15.00)
West Ham United - Derby County
London Stadium (Londra)
5 Eyl, Cmt (20.00)
Swansea City - Wrexham
Swansea.com Stadium (Swansea)
6 Eyl, Paz (12.00)
Birmingham City - Wolverhampton Wanderers
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
EFL Championship 2026/27 biletleri nasıl alınır?
Resmi English Football League (EFL) Championship biletleri, maça ev sahipliği yapan ilgili kulübün resmi sitesi ya da gişesi üzerinden doğrudan satın alınabilir. Normal sezon lig maçları için merkezi bir EFL bilet platformu bulunmuyor.
Deplasman taraftarları, deplasman tribünü için kendilerine ayrılan özel kontenjan nedeniyle biletleri kendi kulüplerinin sitesi ya da gişesi üzerinden almak zorunda.
Championship biletleri toplu halde aynı anda satışa çıkmaz. Bunun yerine, bireysel maç haftaları için kademeli olarak satışa sunulur ve genellikle maç tarihinden 2 ila 8 hafta önce, katı bir kademe sistemi doğrultusunda satışa çıkar:
- Kombine sahipleri ve öncelikli kademeler: maçtan 6 ila 8 hafta önce
- Resmi kulüp üyeleri (ücretli üyelik): maçtan 4 ila 6 hafta önce
- Genel satış (bilet kalması halinde): maçtan 2 ila 4 hafta önce
Birçok Championship kulübü artık sitesinde resmi bir 'Ticket Exchange' bölümüne yer veriyor. Bu sayede maça gidemeyecek kombine sahipleri, koltuklarını güvenli bir şekilde diğer taraftarlara nominal değer üzerinden yeniden satabiliyor.
Son dakika bileti arayan taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.
EFL Championship 2026/27 biletleri ne kadar?
2026/27 EFL Championship normal sezonu için resmi tek maçlık biletler, standart karşılaşmalarda genel olarak £20-£45 arasında değişiyor.
Ancak yerel derbiler ya da zirveyi ilgilendiren mücadeleler gibi yüksek profilli maçlarda bu rakam, ev sahibi kulübe bağlı olarak £50-£70+ seviyesine çıkabiliyor.
EFL Championship, bağımsız 24 kulüpten oluştuğu için tek ve standartlaştırılmış bir biletleme sistemi bulunmuyor. Fiyatlandırma, oturma düzeni ve kategori yapılandırmaları lig genelinde farklılık gösteriyor.
Daha fazla bilgi için tarih yaklaştıkça kulüplerin resmi sitelerini, güncel müsaitlik durumu için de Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.
EFL Championship statları ve sahaları
Kulüp
Stat ve konum
Kapasite
West Ham United
London Stadium (Londra)
62.500
Middlesbrough
Riverside Stadium (Middlesbrough)
35.100
Derby County
Pride Park Stadium (Derby)
33.597
Cardiff City
Cardiff City Stadium (Cardiff)
33.000
Sheffield United
Bramall Lane (Sheffield)
33.000
Southampton
St Mary's Stadium (Southampton)
32.689
Wolverhampton Wanderers
Molineux Stadium (Wolverhampton)
31.700
Blackburn Rovers
Ewood Park (Blackburn)
31.149
Stoke City
bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)
30.089
Birmingham City
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
30.008
Bolton Wanderers
Toughsheet Community Stadium (Horwich)
28.723
Norwich City
Carrow Road (Norwich)
27.244
Charlton Athletic
The Valley (Londra)
27.111
Bristol City
Ashton Gate (Bristol)
27.000
West Bromwich Albion
The Hawthorns (West Bromwich)
26.445
Preston North End
Deepdale (Preston)
24.525
Watford
Vicarage Road Stadium (Watford)
22.100
Burnley
Turf Moor (Burnley)
21.944
Swansea City
Swansea.com Stadium (Swansea)
20.750
Millwall
The Den (Londra)
20.146
Portsmouth
Fratton Park (Portsmouth)
20.100
Queens Park Rangers
MATRADE Loftus Road (Londra)
19.161
Wrexham
Racecourse Ground (Wrexham)
10.771
Lincoln City
LNER Stadium (Lincoln)
10.430