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West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport
Book EFL Championship 2026/27 match tickets

Çeviri:

EFL Championship 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan fikstürler, bilet fiyatları, bilgiler ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Championship
West Ham United
Middlesbrough
Derby County
Cardiff City
Sheffield United
Southampton
Wolverhampton Wanderers
Blackburn Rovers
Stoke City
Birmingham City

Bu sezon yaklaşan EFL Championship maçlarına bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şey

Premier League, ulusal ve küresel ölçekte futbolseverlerin ilgisini sürekli üzerine çekiyor olabilir, ancak İngiltere'nin dört bir yanında (ve Galler'de) her hafta oynanan tempolu Championship karşılaşmaları da çok sayıda kişi tarafından yakından takip ediliyor.

EFL'nin en üst klasmanının sunduklarını henüz deneyimlemediyseniz, yaklaşan bir maç için yerinizi ayırtmak adına bu mükemmel bir an olabilir.

Championship'e olan ilgi her yıl artmaya devam ediyor ve son üç sezondur üst üste ortalama seyirci sayısı 22.000'in üzerinde. Bunun, Avrupa'nın en çok izlenen ikinci futbol ligi olduğu da unutulmamalı. Mevcut sezonda West Ham'ın London Stadium'daki maçlarında seyirci sayısının 60.000'i aşması beklendiğinden, bu genel rakamlar bir kez daha yükselecek.

Avrupa'nın üst düzey ligleri, çoğu zaman devlet destekli ya da milyarderlerin sahip olduğu aynı kulüplerin hakimiyetinde, son derece öngörülebilir hale gelirken Championship ise güzel bir kaos sunuyor. Bitmek bilmeyen 46 maçlık lig takvimi kadro derinliğini test ediyor ve formda büyük dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu da puan durumunu mayıs ayına kadar değişken tutuyor.

Premier League'e yükselme hayali, taraftarlar ve kulüpler için yine capcanlı yanarken bir başka epik sezon bizi bekliyor. GOAL, nasıl bilet satın alabileceğiniz, fiyatların ne kadar olduğu ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm kritik EFL Championship bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.

Yaklaşan EFL Championship maçları

Tarih ve saat (yerel)

Maç

Konum

Biletler

1 Eyl, Salı (19.45)

Sheffield United - Bolton Wanderers

Bramall Lane (Sheffield)

Biletler

1 Eyl, Salı (19.45)

West Ham United - Wolverhampton Wanderers

London Stadium (Londra)

Biletler

1 Eyl, Salı (19.45)

Preston North End - Bristol City

Deepdale (Preston)

Biletler

1 Eyl, Salı (19.45)

Portsmouth - Derby County

Fratton Park (Portsmouth)

Biletler

1 Eyl, Salı (20.00)

Birmingham City - Southampton

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Biletler

2 Eyl, Çar (19.45)

Millwall - Wrexham

The Den (Londra)

Biletler

2 Eyl, Çar (19.45)

Queens Park Rangers - Cardiff City

MATRADE Loftus Road Stadium (Londra)

Biletler

2 Eyl, Çar (20.00)

Burnley - Middlesbrough

Turf Moor (Burnley)

Biletler

5 Eyl, Cmt (15.00)

Queens Park Rangers - Middlesbrough

MATRADE Loftus Road Stadium (Londra)

Biletler

5 Eyl, Cmt (15.00)

Millwall - Bolton Wanderers

The Den (Londra)

Biletler

5 Eyl, Cmt (15.00)

Burnley - Bristol City

Turf Moor (Burnley)

Biletler

5 Eyl, Cmt (15.00)

Sheffield United - Norwich City

Bramall Lane (Sheffield)

Biletler

5 Eyl, Cmt (15.00)

West Ham United - Derby County

London Stadium (Londra)

Biletler

5 Eyl, Cmt (20.00)

Swansea City - Wrexham

Swansea.com Stadium (Swansea)

Biletler

6 Eyl, Paz (12.00)

Birmingham City - Wolverhampton Wanderers

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Biletler

EFL Championship 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Resmi English Football League (EFL) Championship biletleri, maça ev sahipliği yapan ilgili kulübün resmi sitesi ya da gişesi üzerinden doğrudan satın alınabilir. Normal sezon lig maçları için merkezi bir EFL bilet platformu bulunmuyor.

Deplasman taraftarları, deplasman tribünü için kendilerine ayrılan özel kontenjan nedeniyle biletleri kendi kulüplerinin sitesi ya da gişesi üzerinden almak zorunda.

Championship biletleri toplu halde aynı anda satışa çıkmaz. Bunun yerine, bireysel maç haftaları için kademeli olarak satışa sunulur ve genellikle maç tarihinden 2 ila 8 hafta önce, katı bir kademe sistemi doğrultusunda satışa çıkar:

  • Kombine sahipleri ve öncelikli kademeler: maçtan 6 ila 8 hafta önce
  • Resmi kulüp üyeleri (ücretli üyelik): maçtan 4 ila 6 hafta önce
  • Genel satış (bilet kalması halinde): maçtan 2 ila 4 hafta önce

Birçok Championship kulübü artık sitesinde resmi bir 'Ticket Exchange' bölümüne yer veriyor. Bu sayede maça gidemeyecek kombine sahipleri, koltuklarını güvenli bir şekilde diğer taraftarlara nominal değer üzerinden yeniden satabiliyor.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

EFL Championship 2026/27 biletleri ne kadar?

2026/27 EFL Championship normal sezonu için resmi tek maçlık biletler, standart karşılaşmalarda genel olarak £20-£45 arasında değişiyor.

Ancak yerel derbiler ya da zirveyi ilgilendiren mücadeleler gibi yüksek profilli maçlarda bu rakam, ev sahibi kulübe bağlı olarak £50-£70+ seviyesine çıkabiliyor.

EFL Championship, bağımsız 24 kulüpten oluştuğu için tek ve standartlaştırılmış bir biletleme sistemi bulunmuyor. Fiyatlandırma, oturma düzeni ve kategori yapılandırmaları lig genelinde farklılık gösteriyor.

Daha fazla bilgi için tarih yaklaştıkça kulüplerin resmi sitelerini, güncel müsaitlik durumu için de Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

EFL Championship statları ve sahaları

Kulüp

Stat ve konum

Kapasite

West Ham United

London Stadium (Londra)

62.500

Middlesbrough

Riverside Stadium (Middlesbrough)

35.100

Derby County

Pride Park Stadium (Derby)

33.597

Cardiff City

Cardiff City Stadium (Cardiff)

33.000

Sheffield United

Bramall Lane (Sheffield)

33.000

Southampton

St Mary's Stadium (Southampton)

32.689

Wolverhampton Wanderers

Molineux Stadium (Wolverhampton)

31.700

Blackburn Rovers

Ewood Park (Blackburn)

31.149

Stoke City

bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)

30.089

Birmingham City

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

30.008

Bolton Wanderers

Toughsheet Community Stadium (Horwich)

28.723

Norwich City

Carrow Road (Norwich)

27.244

Charlton Athletic

The Valley (Londra)

27.111

Bristol City

Ashton Gate (Bristol)

27.000

West Bromwich Albion

The Hawthorns (West Bromwich)

26.445

Preston North End

Deepdale (Preston)

24.525

Watford

Vicarage Road Stadium (Watford)

22.100

Burnley

Turf Moor (Burnley)

21.944

Swansea City

Swansea.com Stadium (Swansea)

20.750

Millwall

The Den (Londra)

20.146

Portsmouth

Fratton Park (Portsmouth)

20.100

Queens Park Rangers

MATRADE Loftus Road (Londra)

19.161

Wrexham

Racecourse Ground (Wrexham)

10.771

Lincoln City

LNER Stadium (Lincoln)

10.430



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