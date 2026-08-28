Premier League, ulusal ve küresel ölçekte futbolseverlerin ilgisini sürekli üzerine çekiyor olabilir, ancak İngiltere'nin dört bir yanında (ve Galler'de) her hafta oynanan tempolu Championship karşılaşmaları da çok sayıda kişi tarafından yakından takip ediliyor.

EFL'nin en üst klasmanının sunduklarını henüz deneyimlemediyseniz, yaklaşan bir maç için yerinizi ayırtmak adına bu mükemmel bir an olabilir.

Championship'e olan ilgi her yıl artmaya devam ediyor ve son üç sezondur üst üste ortalama seyirci sayısı 22.000'in üzerinde. Bunun, Avrupa'nın en çok izlenen ikinci futbol ligi olduğu da unutulmamalı. Mevcut sezonda West Ham'ın London Stadium'daki maçlarında seyirci sayısının 60.000'i aşması beklendiğinden, bu genel rakamlar bir kez daha yükselecek.

Avrupa'nın üst düzey ligleri, çoğu zaman devlet destekli ya da milyarderlerin sahip olduğu aynı kulüplerin hakimiyetinde, son derece öngörülebilir hale gelirken Championship ise güzel bir kaos sunuyor. Bitmek bilmeyen 46 maçlık lig takvimi kadro derinliğini test ediyor ve formda büyük dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu da puan durumunu mayıs ayına kadar değişken tutuyor.

Premier League'e yükselme hayali, taraftarlar ve kulüpler için yine capcanlı yanarken bir başka epik sezon bizi bekliyor. GOAL, nasıl bilet satın alabileceğiniz, fiyatların ne kadar olduğu ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm kritik EFL Championship bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.

Yaklaşan EFL Championship maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Konum Biletler 1 Eyl, Salı (19.45) Sheffield United - Bolton Wanderers Bramall Lane (Sheffield) Biletler 1 Eyl, Salı (19.45) West Ham United - Wolverhampton Wanderers London Stadium (Londra) Biletler 1 Eyl, Salı (19.45) Preston North End - Bristol City Deepdale (Preston) Biletler 1 Eyl, Salı (19.45) Portsmouth - Derby County Fratton Park (Portsmouth) Biletler 1 Eyl, Salı (20.00) Birmingham City - Southampton St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Biletler 2 Eyl, Çar (19.45) Millwall - Wrexham The Den (Londra) Biletler 2 Eyl, Çar (19.45) Queens Park Rangers - Cardiff City MATRADE Loftus Road Stadium (Londra) Biletler 2 Eyl, Çar (20.00) Burnley - Middlesbrough Turf Moor (Burnley) Biletler 5 Eyl, Cmt (15.00) Queens Park Rangers - Middlesbrough MATRADE Loftus Road Stadium (Londra) Biletler 5 Eyl, Cmt (15.00) Millwall - Bolton Wanderers The Den (Londra) Biletler 5 Eyl, Cmt (15.00) Burnley - Bristol City Turf Moor (Burnley) Biletler 5 Eyl, Cmt (15.00) Sheffield United - Norwich City Bramall Lane (Sheffield) Biletler 5 Eyl, Cmt (15.00) West Ham United - Derby County London Stadium (Londra) Biletler 5 Eyl, Cmt (20.00) Swansea City - Wrexham Swansea.com Stadium (Swansea) Biletler 6 Eyl, Paz (12.00) Birmingham City - Wolverhampton Wanderers St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Biletler

EFL Championship 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Resmi English Football League (EFL) Championship biletleri, maça ev sahipliği yapan ilgili kulübün resmi sitesi ya da gişesi üzerinden doğrudan satın alınabilir. Normal sezon lig maçları için merkezi bir EFL bilet platformu bulunmuyor.

Deplasman taraftarları, deplasman tribünü için kendilerine ayrılan özel kontenjan nedeniyle biletleri kendi kulüplerinin sitesi ya da gişesi üzerinden almak zorunda.

Championship biletleri toplu halde aynı anda satışa çıkmaz. Bunun yerine, bireysel maç haftaları için kademeli olarak satışa sunulur ve genellikle maç tarihinden 2 ila 8 hafta önce, katı bir kademe sistemi doğrultusunda satışa çıkar:

Kombine sahipleri ve öncelikli kademeler : maçtan 6 ila 8 hafta önce

Resmi kulüp üyeleri (ücretli üyelik) : maçtan 4 ila 6 hafta önce

Genel satış (bilet kalması halinde) : maçtan 2 ila 4 hafta önce

Birçok Championship kulübü artık sitesinde resmi bir 'Ticket Exchange' bölümüne yer veriyor. Bu sayede maça gidemeyecek kombine sahipleri, koltuklarını güvenli bir şekilde diğer taraftarlara nominal değer üzerinden yeniden satabiliyor.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

EFL Championship 2026/27 biletleri ne kadar?

2026/27 EFL Championship normal sezonu için resmi tek maçlık biletler, standart karşılaşmalarda genel olarak £20-£45 arasında değişiyor.

Ancak yerel derbiler ya da zirveyi ilgilendiren mücadeleler gibi yüksek profilli maçlarda bu rakam, ev sahibi kulübe bağlı olarak £50-£70+ seviyesine çıkabiliyor.

EFL Championship, bağımsız 24 kulüpten oluştuğu için tek ve standartlaştırılmış bir biletleme sistemi bulunmuyor. Fiyatlandırma, oturma düzeni ve kategori yapılandırmaları lig genelinde farklılık gösteriyor.

Daha fazla bilgi için tarih yaklaştıkça kulüplerin resmi sitelerini, güncel müsaitlik durumu için de Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

EFL Championship statları ve sahaları

Kulüp Stat ve konum Kapasite West Ham United London Stadium (Londra) 62.500 Middlesbrough Riverside Stadium (Middlesbrough) 35.100 Derby County Pride Park Stadium (Derby) 33.597 Cardiff City Cardiff City Stadium (Cardiff) 33.000 Sheffield United Bramall Lane (Sheffield) 33.000 Southampton St Mary's Stadium (Southampton) 32.689 Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium (Wolverhampton) 31.700 Blackburn Rovers Ewood Park (Blackburn) 31.149 Stoke City bet365 Stadium (Stoke-on-Trent) 30.089 Birmingham City St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) 30.008 Bolton Wanderers Toughsheet Community Stadium (Horwich) 28.723 Norwich City Carrow Road (Norwich) 27.244 Charlton Athletic The Valley (Londra) 27.111 Bristol City Ashton Gate (Bristol) 27.000 West Bromwich Albion The Hawthorns (West Bromwich) 26.445 Preston North End Deepdale (Preston) 24.525 Watford Vicarage Road Stadium (Watford) 22.100 Burnley Turf Moor (Burnley) 21.944 Swansea City Swansea.com Stadium (Swansea) 20.750 Millwall The Den (Londra) 20.146 Portsmouth Fratton Park (Portsmouth) 20.100 Queens Park Rangers MATRADE Loftus Road (Londra) 19.161 Wrexham Racecourse Ground (Wrexham) 10.771 Lincoln City LNER Stadium (Lincoln) 10.430







