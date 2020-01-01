EFL Başkanı Rick Parry: 200 milyon pound'luk bir finansal çukura doğru ilerliyoruz

İngiltere'de Premier Lig'in altındaki profesyonel ligleri yöneten EFL'in başkanı Rick Parry, parlamentoda soruları yanıtladı.

Koronavirüsünün oldukça sert bir şekilde etkilediği ülkelerden olan İngiltere’de futbol neredeyse tüm dünyada olduğu gibi mart ayından bu yana durmuş vaziyette. Ülkede hükümet, kulüpler, lig yönetimleri ve oyuncular optimum bir geri dönüş planı çizmeye çalışırken ekonomik kriz de baş gösteriyor.

Son olarak Premier Lig’in altında olan profesyonel ligleri (Championship, Birinci Lig, İkinci Lig) yöneten EFL’in (İngiliz Futbol Ligi) başkanı Rick Parry, parlamentoda konuştu.

Birleşik Krallık’ta sporu yöneten Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi’nin sorularını yanıtlayan Parry, EFL kulüplerinin 200 milyon pound’luk bir nakit boşluğuyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

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Oyunun tüm paydaşlarının bu acıyı çekeceğini belirten ’un eski CEO’su Parry, “Yaklaşık 200 milyon pound’luk bir finansal çukuruna, doldurmamız gereken, kulüplerin doldurması gereken bir nakit çukuruna ilerliyoruz. Bu boşluğun sonbaharda alacağı hâl oldukça korkunç gözüküyor” dedi.

Bu gidişat devam ederse kaç kulübün iflas edeceğini tahmin edemediklerini söyleyen Parry, “Hedefimiz elbette hiçbir kulübümüzü kaybetmemek. Covid-19 sonrası düzgün bir şekilde yeniden başlayarak daha güçlü, daha düşük bütçeli ve daha etkili bir şekilde bir araya gelmek istiyoruz” diye konuştu.

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“Bir kurtarma paketine ihtiyacımız var. Ayrıca daha uzun vadeyi de ele almamız gerekiyor, aksi hâlde iki veya üç yıl içinde bu sorunlara geri döneceğiz. Kurtarma paketi ve uzun vadeli planların el ele gitmeleri gerekiyor,” diyen Rick Parry, “Oyuncular sürecin başında sorunun derinliğini göremediler. Defterlerimizi daha açık tutsaydık belki oyuncuların maaş kesintilerine daha kolay yanaşmalarına yardımcı olabilirdik” ifadelerini kullandı.

Parry ayrıca Premier Lig yönetimine de bir mesaj gönderdi. Premier Lig’de bu sezon küme düşme olmaması ihtimâline karşı, “Beklentimiz, üç Championship ekibinin Premier Lig’e yükselmesi” dedi. Parry, Premier Lig’de düşme olmaması hâlinde ne yapacakları sorusuna ise, “Bu yalnızca avukatları zengin eder. Championship’te bazı kulüplerde öfkelenmeler olur ve bu karar ayrıca üçlü anlaşmanın da ihlâli anlamına gelir. Özetle ortalık karışır” yanıtını verdi.

Premier Lig’de küme düşen ekiplere verilen “paraşüt ödemesinin” de masaya yatırılması gerektiğini belirten ve bunun kaldırılması gerektiğini öne süren Parry, “Bir sıfırlama lazım. Paraşüt ödemeleri adeta yok edilmesi gereken bir kötülük” dedi. Parry son olarak Premier Lig’de sezonun âkıbetinin belirlenmesinin ardından Premier Lig yönetiminden bir yardım talebinde bulunabileceklerini ifade etti.