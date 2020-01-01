Efecan Karaca: "Fenerbahçe'yi duyunca Emre Akbaba'nın morali bozuldu"

Alanyaspor'un deneyimli oyuncusu, eski takım arkadaşı Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu.

Aytemiz 'un başarılı kanat oyuncusu Efecan Karaca, gündeme dair açıklamalarda bulunurken, forması giyen eski takım arkadaşı Emre Akbaba ile ilgili de konuştu.

Sözcü'ye konuşan 30 yaşındaki oyuncu futbolu çok özlediğini belirtirken, "Sağlık tabii ki her şeyden önemli ama futbolu çok özledim. Umarım herkes sağlığına kavuşur ve güzel günlere geri döneriz. TFF'nin alacağı her kararı saygıyla karşılayacağım. Bu süre zarfında çok çalıştım. Vaktim çocuklara bakarak ve çalışarak geçti." dedi.

"Emre Akbaba gerçek bir Galatasaraylı"

Efecan, Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili ise şöyle konuştu: "Transfer sürecinde idmandayken genel menajer sahaya geldi ve, ‘ ile anlaştık Emre' dedi. Biz onu alkışlayıp uğurlarken bu sözleri duyduktan sonra morali bozuldu. Hiç yüzü gülmedi. İdmandan sonra ‘Ne oldu' dedim, ‘Ben Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum. Galatasaray'a gitmek istiyorum’ dedi. Ondan sonra Galatasaray devreye girdi. Alanyaspor'un istediği bonservisi verip anlaştılar. Büyük fedakarlıklar yaptı hem maddi olarak hem manevi olarak. Kimse bunları bilmiyor. Gerçek bir Galatasaraylı diyebilirim."

"Erol Bulut, Fenerbahçe'ye giderse çok başarılı olur"

Efecan, son dönemlerde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut hakkındaki soruya da yanıt verirken, "Hem hocalık hem insanlık olarak çok ileride bir insan. Bize hem savunma yapmayı hem de hücumu yani kompakt oynamayı öğretti. Erol Hoca üç büyüklerin yükünü çekebilecek kalite ve donanımda. Fenerbahçe'ye giderse çok başarılı olur, buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.