Mike Verweij ve Valentijn Driessen, pazartesi günü De Telegraaf'ın Kick-Off programında Feyenoord yönetimini sert şekilde eleştirdi. Yapılan değerlendirmeye göre Dévy Rigaux ile Robert Eenhoorn, geride kalan transfer döneminde daha iyi bir iş çıkarabilirdi.

Verweij, Feyenoord hakkındaki bölümü şu sözlerle açtı: ''Rigaux, selefi Te Kloese'ye çok sert yüklendi. Ama şimdi görülüyor ki Te Kloese, Hadj Moussa'nın parası da eklendiğinde 40 milyon... Ueda için 25 milyon teklif edildi, ancak Lille OSC'ye çok fazla ucuza satıldı. Read için de rakam neredeyse 35 milyona çıkabilirdi. Targhalline içinse Hull City tarafından 20 milyon teklif edildi.''

''Eğer sadece işlerini düzgün yapsalardı ve iyi oyuncuları satsalardı, Feyenoord şimdilik çok büyük finansal kaynaklara sahip olacaktı. Aynı Te Kloese orada değeri yaklaşık 120 milyon euro olan bir kadro kurdu. Bu yüzden bence Rigaux ve Eenhoorn bu transfer döneminde bir şeyleri doğru yapmadı. Eğer Read'i doğrudan satsalardı, transfer piyasasında çok daha etkili olabilirlerdi'', diye ekledi Ajax muhabiri.

Driessen hemen söze girdi. ''Yine dönüp dolaşıp mesele Feyenoord'un Dostları'na geliyor. Onların hisselerin yüzde 49'u var. Ve Feyenoord 17,5 milyon euro ödediği anda yüzde 25 kaybediyorlar. İki yıl sonra yine aynı şey olacak. Ancak Feyenoord, bir transfer döneminde pozitif transfer bilançosu yakalarsa hisselerin bir kısmını satın almakla da yükümlü. Bu transferlerden biri gerçekleşmiş olsaydı bunu kesinlikle yaparlardı. O zaman o transfer bilançosu o kadar yüksek olacaktı ki, Dostlar'ın alımlarının bir kısmını satın almak zorunda kalacaklardı.''

''Ama Feyenoord'un Dostları çıkmak istemiyor. Ve Eenhoorn, Dostlar'ın talebi üzerine geldi. Onların favorisi oydu ve yönetici oldu. Dolayısıyla o da o Dostlar'a karşı çıkmayacak. Eenhoorn, Hadj Moussa transferinin gerçekleşmesine izin vermemek için etkilenmiş'', diyerek Driessen, Feyenoord teknik direktörüne çok ağır bir eleştiride bulundu.

Driessen'e göre reddedilen banka teminatı, Hadj Moussa'nın şu anda Al-Ittihad oyuncusu olmamasının nedeni değil. ''Konu 40 milyon euroluk bir transfer. Suudi Arabistan'dan söz ediyoruz, Ajax'a sorun. Onlarda para her zaman vardı ve ödeme güçleri de yerindeydi.''

''Feyenoord'a telefonla ulaşmak da neredeyse imkânsızdı, kendileriyle temas kurmak çok zordu. Süreç çok uzun süre oyalandı ve sonunda sağlık kontrolü de artık yapılamadı. Robert Eenhoorn düpedüz Feyenoord'un Dostları'nın uzantısı. Onların yakın adamı. Biri sizi öne çıkarıyorsa ve siz de onların çıkarına hizmet edebiliyorsanız, on vakadan dokuzunda böyle olur. Daha önce de Dostlar'ı satın alma konusunda hiç hevesli olmadığını söylemişti. Ve böylece o Dostlar'la yaşamaya devam edersiniz'', dedi Driessen.