Edwin van der Sar Manchester United'a yönetici olarak dönebilir

Gelecek sezon yönetimde yeniden yapılanmaya gitmesi beklenen Manchester United, eski kalecisine emanet edilebilir.

Altı sezon forma giydiği Manchester United'da dört Premier Lig şampiyonluğu yaşayan efsane kaleci Edwin van der Sar, eski takımına yönetici olarak dönebileceğini söyledi.

Kariyerini Hollanda Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayan Ajax'ın CEO'su olarak sürdüren 50 yaşındaki futbol adamı, sadece bu iki takım için çalışacağını belirtti.

Edwin van der Sar ne söyledi?

Başkan yardımcısı Ed Woodward'ın Manchester United'dan ayrılacağı iddialarının üzerine kulübe döneceği öne sürülen Edwin van der Sar, ESPN 'e yaptığı açıklamada bu ihtimale yeşil ışık yaktı:

"Bu bir süredir konuşulan bir iddia ama şu ana dek aldığım herhangi bir teklif bulunmuyor. Manchester United'da çok özel bir dönem geçirdim ve Ajax ile berabaer çalışacağım iki kulüpten biri olduğunu söyleyebilirim. Ajax'ın gelişiminden çok memnunum.

"10 yıl önce Avrupa'nın zirvesine ulaşma hedefimiz vardı ve bunu başardı. Zengin bir başkanımız yok ve devlet bize yardım etmedi. Çok çalışmak zorundaydık ve çok fazla çalıştık."

En büyük kupayı iki defa kazandı

Ajax'ın Louis van Gaal yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 1994-1995 sezonu kadrosunda da yer alan Van Der Saar, iki sezonluk pek de parlak geçmeyen Juventus macerasının ardından Fulham ile Premier Lig'e adım atmıştı.

Bu takımla geçen dört sezonun ardından Sir Alex Ferguson döneminde Manchester United'a transfer olan unutulmaz kaleci, İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2007-2008 sezonunda kaleyi koruyordu.

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