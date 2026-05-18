Edvardsen yine hata yapıyor ve son derece müstehcen ve kışkırtıcı hareketleriyle şok yaratıyor

Victor Edvardsen, Pazar öğleden sonra Goffert Stadyumu'nda ortalığı karıştırdı. Go Ahead Eagles'ın forveti, NEC taraftarlarına bacağındaki dövmeyi gösterdi.

Pazar öğleden sonra NEC, Noé Lebreton'un iki golüyle kısa sürede 2-0 öne geçti, ancak Nijmegen ekibi aniden temposunu düşürdü.

Go Ahead ikinci yarıda skoru 2-1'e kadar getirdi, ancak sonunda maçı kaybetti. Maçtan sonra, NEC taraftarlarına KNVB Kupası'nın dövmesini gösterdi.

Geçen sezon İsveçli forvet, Kowet ile kupayı kazandıktan sonra bacağına kupanın dövmesini yaptırmıştı.

NEC taraftarlarına bu hareketi yaptı çünkü bu kulüp altı kez finale kalmış, ancak turnuvayı hiçbir zaman kazanamamıştı.

Edvardsen, daha önce Angelo Stiller'in burnuna yönelik bir hareket yaptığı için eleştirilere maruz kalmıştı. Alman orta saha oyuncusu doğuştan tavşan dudaklı.

Ayrıca görüntülerde Edvardsen'in NEC taraftarlarına müstehcen hareketler yaptığı da görülüyor. Bu hareketin sonuçları ne olacak henüz bilinmiyor.







