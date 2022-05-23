La Liga'da şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi'nde de finale yükselen Real Madrid'in geçtiğimiz yaz 58 milyon euro karşılığında Rennes'ten transfer ettiği Eduardo Camavinga, Marca'ya yaptığı açıklamada ilk sezonunda istediği kadar oynayamamış olmanın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ancak gelecek sezonda da İspanyol ekibinin formasını giyeceğini açıkladı.

Ne söylendi?

"Oynamamayı sevmiyorum ve daha fazla sahada olmak istiyorum. Yine de gelecek sezon da kesinlikle Real Madrid'de olacağım.

"Geldiğimde bana söyledikleri ilk şey takıma girmemin zaman alacağıydı ve böyle bir durumla karşılaşacağımın farkındaydım. Buradaki ilk yılımın karmaşık olacağı konusunda uyarmışlardı. Yaşadığım sorunları sabırla karşıladım ve çalışmaktan vazgeçmedim.

"Geliştirmem gereken çok şey olduğunu biliyorum ama oynadığım maçlarda da iyi işler yaptığıma inanıyorum"

Real Madrid'deki ilk sezonunda 17'si ilk 11'de olmak üzere 44 maça çıkan Camavinga, iki gol atarken, bir de asist yapmıştı. Geçen sezon Rennes'te sergilediği performansla Fransa A Milli Takımı'ndan da davet alan Camavinga'nın Real Madrid'in önümüzdeki yıllarında önemli bir yer tutması bekleniyor.

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