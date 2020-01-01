Edu: Mesut Özil'in kendini yeniden kanıtlaması gerekiyor

Arsenal Sportif Direktörü Edu, Mesut Özil'in takımdaki yerini yeniden kazanması için performansının oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Edu, uzun süredir ilk 11'de kendine yer bulamayan Mesut Özil'in yeni sezonda formayı kazanması için kendini kanıtlaması gerektiğini söylerken, "Tabii ki performanstan söz ediyorum. Oyuncular, antrenmanlarda ve maçlarda gösterdikleri performansla kendilerine fırsat yaratacaklar. Mikel herkesin fırsatı olacağını gösterdi. Her oyuncunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Mesut'un da ne kadar önemli ve büyük bir oyuncu olduğununun farkındayız ancak performans belirleyici olacak" şeklinde konuştu.

31 yaşındaki futbolcu, son olarak 7 Mart'ta oynanan maçıyla ilk 11'de yer almıştı.