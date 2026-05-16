Edson Álvarez, Instagram'daki dikkat çekici paylaşımıyla Ajax hakkındaki söylentileri alevlendirdi

Edson Álvarez, VriendenLoterij Eredivisie'nin son haftası öncesinde Ajax'a karşı net bir mesaj verdi. Meksikalı orta saha oyuncusu Cumartesi günü Instagram'da, daha önce sc Heerenveen ile oynanan ve kendisinin Amsterdam ekibi adına gol attığı maçın görüntülerini paylaştı. Böylece, West Ham United tarafından Fenerbahçe'ye kiralanan orta saha oyuncusu, teknik direktör Óscar García'nın takımına desteğini ifade ederken, bu hareket aynı zamanda olası bir geri dönüş hakkında yeni spekülasyonlara da yol açtı.

Álvarez'in adı Amsterdam'da bir süredir gündemde. Geçen hafta 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1-2 kaybedilen FC Utrecht ile oynanan lig maçı sırasında Johan Cruijff ArenA'da hazır bulundu. Ziyareti, taraftarların sevgilisi olan oyuncunun geri dönüşü konusunda umutlarını anında alevlendirdi.

Voetbal International'a göre Álvarez, önümüzdeki yaz Ajax kadrosunu güçlendirmek için önemli bir aday olarak görülüyor. Kulüp, özellikle Jordan Henderson'ın ayrılmasından bu yana uzun süredir orta sahada yeni bir oyun kurucu arıyor. Teknik kadro içinde Meksikalı oyuncunun hala yüksek bir itibara sahip olduğu belirtiliyor.

Ajax, hem 2025 yazında hem de 2026 kış transfer döneminde Álvarez'i Amsterdam'a geri getirmeye çalışmıştı. O dönemde bir anlaşmaya varılamamıştı. Yine de, West Ham United'ın belirsiz durumu da etkisiyle, orta saha oyuncusu gündemde kalmaya devam ediyor.

Londralılar, Premier Lig'de küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Sezonun bitmesine iki maç kala West Ham, küme düşme hattının altında bulunuyor ve Tottenham Hotspur'a karşı iki puanlık farkı kapatmak zorunda. Championship'e düşmeleri halinde, Ajax'ın Álvarez'ı geri kazanma şansı artabilir.

Orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'ye kiralanan West Ham ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu uzun süreli sözleşmeye rağmen, önümüzdeki yaz ayrılması ihtimal dışı değil. Ajax bu nedenle Meksikalı oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Amsterdam'da sadece transferler açısından yoğun bir dönem olacağı söylenmiyor. Mevcut kadroda da birçok oyuncunun takımdan ayrılacağı görülüyor. Branco van den Boomen ve Sivert Mannsverk takımdan ayrılabilirken, son haberlere göre Kian Fitz-Jim de kulüp yönetiminin planlarında artık önemli bir rol oynamıyor.