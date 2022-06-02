Real Madrid'in genç yıldızı Fransa Milli Takımı'nda birlikte oynadığı Aurelien Tchouameni'nin yeni sezonda Real Madrid formasını giymesini istiyor.

Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Edouardo Camavinga, L'Equipe'e yaptığı açıklamada milli takımdan takım arkadaşı olan genç yıldız Aurelien Tchouameni'nin adının Real Madrid ile anılması nedeniyle oldukça heyecanlı olduğunu açıkladı.

GOAL'ün salı günü edindiği bilgiye göre İspanyol ekibi Monaco forması giyen oyuncuyu 100 milyon euro'ya kadroya katma konusunda anlaşmaya varmıştı.

PSG ve Liverpool'un yoğun ilgisine rağmen bu takımlardan gelen teklifleri geri çeviren Tchouameni, Real Madrid'e katılma kararını haftalar öncesinde almıştı. Kısa bir süre içerisinde yeni takımı için sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Tchouameni'nin transferinin kısa bir süre içerisinde resmen duyurulması beklenirken, Camavinga da heyecanını gizlemedi.

Camavinga, Tchouameni'nin transferi hakkında ne söyledi?

"Çıkan haberler son derece eğlenceli. Henüz tam olarak neler olduğunu bilmiyorum ama umarım Real Madrid'e gelir. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz ama milli takımdan tanıdığım bir oyuncu ve Real Madrid'de de oynama keyifli olur"

Tchouameni Monaco'da nasıl oynadı?

Tchouameni Ligue 1'deki başarılı geçen ilk yılının ardından Ocak 2020'de Bordeaux'tan Monaco'ya transfer olmuştu. 19-20 sezonunun pandemi nedeniyle tamamlanması nedeniyle o sezon Monaco için sadece üç maça çıkan genç futbolcu, bir sonraki sezonda ise takımının en iyilerinden oldu ve sezonu 42 karşılaşmayla tamamladı.

21-22 sezonunda da çıkışını sürdüren Tchouameni, geride bıraktığımız sezonda Monaco için tüm kulvarlarda 50 maça çıkarken, beş gol attı ve Monaco kadrosundaki en dikkat çekici isimlerden biri oldu.

Camavinga gibi merkez orta saha olarak görev yapan Tchouameni, özellikle güçlü fiziği ve üst düzey pas kalitesiyle dikkat çeken bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

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