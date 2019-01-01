Edoardo Reja: Hikayemiz sona erdi

Arnavutluk Teknik Direktörü Edoardo Reja, Türkiye karşısında aldıkları mağlubiyetle gruptan çıkma ihtimallerinin zora girdiğini söyledi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında 'ye 1-0 mağlup olan Arnavutluk'ta Teknik Direktör Edoardo Reja karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan 74 yaşındaki İtalyan teknik adam, H Grubu'ndaki kaderlerini belirleyecek zorlu karşılaşmada aldıkları mağlubiyetin ardından gruptan çıkma ihtimallerinin zora girdiğini söyledi.

"Umudumuzun devam edebilmesi için bugün buradan üç puanla ayrılmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık ve umutlarımız fazlasıyla azaldı. Baktığınız zaman gruptaki diğer takımlarla aramızdaki puan farkı açılmış oldu. Maç içerisinde çok net pozisyonlara girdik, bunların içinde en net olanı Manaj'ın pozisyonuydu. Oldukça net bir şanstı bizim için ama değerlendiremedik. Bu fırsatlardan birini değerlendirebilseydik maçın hikayesi farklı olabilirdi. Şu anda hem hem Türkiye hem de İzlanda puan olarak bizim üzerimizdeler. Bizim için işler çok fazla zorlaştı, aslına bakarsanız maçı kaybettikten sonra hikayemiz de sona ermiş oldu. Eğer kazanabilseydik grupta çok ilginç şeyler olabilirdi fakat kazanamadık. "

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Türkiye'nin çok önemli bir şansı var

Türkiye'nin çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirten Edoardo Reja, kırmızı beyazlıların gruptan çıkma şansının son derece yüksek olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin çok önemli bir şansı var. Zaten çok iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım. Biz kazanmış olsaydık Türkiye'nin şansı azalabilirdi çünkü Fransa'yla zorlu bir maç oynayacaklar. Bizim önümüzde ise Andorra ve Moldova maçları var. Bunları da kazanıp iddialı bir konuma gelebilirdik. Ancak dediğim gibi Türkiye çok iyi bir takım. Bugün aldıkları galibiyetle gruptan çıkma şansları %95 - %98'lere yükseldi."