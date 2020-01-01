EDİTÖR TAHMİNLERİ | Trabzonspor mu, Başakşehir mi?

Zirvenin iki sahibi, Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi Mackolik ve Goal Türkiye editörlerinin görüş ve tahminleri...

ALP ÇOLAK - 2.5 ÜST

İki takım arasındaki son beş maçta tam 17 gol atıldı. Bu maç başına 3.4 gol anlamına geliyor.

Bu sezon ligde en çok gol atan takım (58). En çok gol atan ikinci takım ise (49). İki ekip de özellikle hücumda formdalar.

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Trabzonspor, seyircisiz maç nedeniyle dezavantajlı ama Sörloth'un oynayacak olmasıyla morallendiler. Bol gollü bir müsabaka bekliyorum.

REZZAN YETİŞ - MS 0

Süper Lig'in en formda, sonuca çabucak ulaşabilen ve şampiyonluğa en yakın iki takımı karşı karşıya geliyor. Her ikisinin de 25 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetleri var.

Bordo-mavililer Süper Lig'deki son 10 maçında da yenilgi yüzü görmedi. 58 golle ligin en çok gol atan takımı olan Trabzonspor, Gaziantep karşısında aldığı beraberlikle oyun organizasyonundaki bazı zayıflıkları ele verdi. Dengeli ve kontrollü bir rakip karşısında alternatif üretmekte zorlandılar.

Başakşehir ise ligin en çok gol atan ikinci takımı ve hem ligi hem de Avrupa'yı aynı anda götürüyor. Kopenhag galibiyetiyle birlikte mental olarak motiveler fakat illa ki yorgunluk belirtileri olacaktır. Başakşehir adına Kopenhag maçında sakatlanan Crivelli ile kart cezalısı Epureanu'nun eksikliği de hissedilecektir. Fakat takım olarak oyun iletişimi yüksek, disiplinden kopmayan Başakşehir'in bu eksikleri maksimum düzeyde kotarabileceğini ve Trabzonspor deplasmanında daha tedbirli bir oyun oynayarak avantaj yakalayabileceğini düşünüyorum. Sezonun ilk devresinde nefesleri kesen ve 2-2 beraberlikle biten bir maçın benzerini izlememiz mümkün.

İLKER YILMAZ - MS 2

Trabzonspor çok formda. Özellikle oyun planı oturmamış takımların bordo-mavili ekip karşısında hiç şansı yok. Trabzonspor gol pozisyonuna kolay giriyor, yetenekli ayaklarıyla sıkıştığı anlarda tabelayı değiştirmeyi de beceriyor. Ancak Hüseyin Çimşir'in Gaziantep beraberliği sonrası söylediği gibi Trabzonspor'un oyun planında sıkıntıları da var.

Bordo mavili takıma sıkıntı çıkarabilecek takımlardan bir tanesi de Başakşehir. İki maçı dışında turuncu lacivertliler hiçbir karşılaşmada mahkum oynamadı. Yollarına hem ligde hem de Avrupa'da devam etmelerinin nedeni rekabetçi bir kadro oluşturmaları ve takım oyunlarının güçlü olmaları.

Trabzonspor'un Gaziantep karşısında oynadığı oyundan yola çıkarak; Başakşehir bu mücadelede oyunu elinde tutabilir. Bordo-mavili ekipten daha güçlü bir takım oyununa sahipler. Maç içi değişkenlikleri de kendi lehlerine kullanırlarsa Trabzon'dan galibiyetle dönerler.

CAN ÜNLÜ - 2.5 Gol Üstü



Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor ligin en golcü takımı konumunda ve ayrıca oynadıkları son 9 lig maçının 8'inde 2.5'luk gol barajı aşıldı.



Bordo-mavili ekip ligin en etkin hücum gücüne sahip ekiplerinden birisi ama savunmada sıkıntılar yaşayabiliyorlar.



Başakşehir hafta arasında oynadığı UEFA maçı nedeniyle mutlaka yorgun olacaktır. Üstelik Enzo Crivelli de sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ancak oyun disiplininden kopmadıkları takdirde mutlaka gol veya goller bulacaklardır. Bol gollü geçmeye aday bir mücadele.

SERTAÇ KÜÇÜKELÇİ - MS 2

Başakşehir, şu sıralar ligin en formda takımı. Hem yollarına Avrupa'da devam edip hem de ligde yarış içersinde kalmayı başarıyorlar. Trabzonspor hücum hattı olarak Başakşehir'den üstün olsa bile Okan Buruk'un elinde her yönüyle güçlü ve geniş bir kadro olduğunu düşünüyorum.

Son yıllarda bu tip maçları oynamakta da Trabzonspor'a göre çok daha tecrübeliler. Maçın seyircisiz oynanacak olması da Başakşehir için büyük bir avantaj. Konuk ekibin, maç atmosferine girmekte zorlanacak olacak Trabzonspor karşısında kontrollü bir oyunla kazanacağını düşünüyorum.

CİHAN ÇINAR - MS 0

Trabzonspor ligdeki son yenilgisini bu sahada karşısında yaşamıştı. 10 maçtır kaybetmiyorlar ve iyi form tutmuş durumdalar. Sörloth’un bu karşılaşmada forma giyememesi halinde hücumda sıkıntı yaşayabilirler.

Başakşehir bu maça 'Avrupa yorgunu’ olarak çıkıyor ancak kaliteli isimlerden oluşan geniş bir kadroları var. Kıran kırana bir maç bizi bekliyor. Gollü beraberlik sürpriz bir sonuç olmaz.

ONUR ÖZGEN - 2.5 ALT

Trabzonspor'un ligin ikinci yarısında sonuç olarak kötü gitmese de oyun olarak gerilediğini düşünüyorum. Kazandıkları maçların çoğunda üstün olan taraf değillerdi. Fakat hücumda öyle kaliteli ayaklara sahipler ki, bu onlara kötü oynadıkları maçlarda dahi galibiyetler getirdi.

Başakşehir de oyun anlamında ikinci yarıya kötü bir giriş yapsa da özellikle İstanbul'daki Sporting maçından itibaren yeniden bir çıkış yakaladı. Danijel Aleksic'in on bire girişiyle birlikte oyunlarında yeniden bir standart yakaladılar. Buna karşın son Kopenhag maçında Enzo Crivelli'yi kaybetmeleri hem bu maçta hem de ilerleyen haftalarda hücum güçlerinden çok şeyi götürecektir.

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Başakşehir bu maça daha yorgun gelecek; ama sezon başından bu yana bu maç temposuna alıştılar. Okan Buruk sezon başından bu yana büyük maçları kilitlemeyi iyi başarıyor. Bu maçta da düşük tempo, az pozisyon, dolayısıyla az gol bekliyorum.

MERVE YENİDÜNYA - KG VAR

Bordo-mavililerin bu kez işi hiç kolay değil, çünkü ligin en iddialı ekiplerinden biri olan Başakşehir'i konuk ediyorlar. Sörloth'un maçta forma giyebilecek olması ne kadar iyi bir haber olsa da, her takım gibi Trabzonspor da bu maçta taraftarının eksikliğini hissedecek. Taraf bahsinin çok riskli olacağını düşündüğüm bu mücadelede, karşılıklı gol olacağını tahmin etmek belki de en yüksek ihtimalli bahis olacaktır. Her ne kadar ligin en iyi kalecileri karşı karşıya gelecek olsa da, hücum hatları için de aynı şeyi söylemek mümkün.