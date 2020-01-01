EDİTÖR TAHMİNLERİ | Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Dev derbi günü geldi çattı. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç öncesi Mackolik ve Goal Türkiye editörlerinin görüş ve tahminleri...

Can Doğan | KG Var

Lige en iyi başlayan takım olarak gösterebileceğimiz , ikinci hafta sonunda liderlik koltuğuna oturmayı başardı. ise üretkenlikten uzak bir görüntü çizdiği iki maçta 4 puan topladı.



İzlediğimiz dört maç sonunda Galatasaray, rakibinden çok daha iyi durumda olduğunu net bir şekilde gösterdi. Ancak Erol Bulut'un hücum anlamında bir şeyler değiştireceğini tahmin etmek zor değil. Özellikle hazır olmayan bazı yeni transferlerin ilk 11'de olacağını düşünüyorum. Bu durum da sarı-lacivertli ekibin çehresini tamamen değiştirebilir.



Bütün oyunculardan katkı alan iyi durumdaki bir Galatasaray ile hatalarından ders çıkarması muhtemel bir Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek bu erken derbide karşılıklı goller izleriz.

Alp Çolak | MS 0

Salgın nedeniyle futbol sezonu algılarımız da allak bullak olmuş durumda. Sezonun henüz başında mıyız, bir önceki sezona devre arası verip ona mı devam ediyoruz, hangi takım kağıt üzerinde yeni hangisi sahada bir öncekinin aynısı... Bunları idrak etmek ve büyük kelimelerle analizler yapmak zor. Fakat ilk intiba Galatasaray'ın iyi başlangıcı ve Fenerbahçe'nin henüz oturtamadığı oyunu üzerine. Hâl böyleyken, bu derbinin geçmişine de şöyle bir göz attığımızda, sarı-lacivertli ekibin deplasmandan en az bir puan alması için şartlar olgun. Galatasaray haklı olarak favori gösteriliyor ama Erol Bulut'un takımı temkinli bir oyunla kaybetmeyeceğini düşünüyorum.

Sercan Şekerci | MS 0 veya İY 0,5 A

Henüz iki haftayı geride bıraktığımız yeni sezonda oyun olarak net yargılara varmak zor. Elimizdeki en önemli veri, Galatasaray'ın hem daha çok birbirini tanıyan bir kadroya sahip olması hem de bunun karşılığında maçları kazanarak derbiye daha moralli gelmesi.



Fenerbahçe her ne kadar hücum hattındaki üretkensizliğiyle eleştirilse de, savunma kurgusu anlamında diri bir görüntü çizdi. Derbide bu görüntülerini koruyacaklardır. Ayrıca ilk iki haftadaki kapalı oyunu benimseyen rakiplerine nazaran daha hücuma dönük bir rakiple karşılaşacaklar, bu sebeple Fenerbahçe'nin de daha fazla pozisyon bulabilmesi beklenir kağıt üzerinde. Fakat... Her iki takımın da bahsi geçen oyun yapılarını düşünerek birbirini tartacak şekilde derbiye özgü bir taktikle sahada yer alacağını düşünüyorum. Yani kontrollü bir oyunun gözlemleneceğini ve golsüz beraberliğin çıkabileceği kanısındayım.

İlker Yılmaz | MS 0

Galatasaray sezona muhteşem başladı ve şüphesiz ki bu derbinin de favorisi. Fenerbahçe henüz ne kadro olarak ne de oyun olarak hazır değil.



Sarı kırmızıların formundaki en önemli etken orta sahanın üretkenliği oldu. Erol Bulut şüphesiz ki öncelikle rakibinin bu etkinliğini kırmak isteyecektir. Bu durum ortaya mücadeleci ve az pozisyonlu bir maç ortaya çıkaracaktır.



Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde beraberlikleri görmeye oldukça alıştık. Bu karşılaşma da berabere bitmeye yakın.

Merve Yenidünya | MS 1

Bu sezon oynadığı 4 resmi maçı da en az 2 farkla kazanan Galatasaray’ın bu maça daha hazır olduğunu ve maçın favorisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sarı-lacivertlilerin, ligde oynadığı 2 maçta da ulaşması gereken tempoyu ve hücum organizasyonlarını henüz sahaya yansıtamadığını gözlemledik. Bu derbide, oyunun temposunu kontrol eden tarafın maçı kazanacağını düşünüyorum, bu açıdan da sarı-kırmızılılar bir adım önde.