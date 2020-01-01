EDİTÖR TAHMİNLERİ | Galatasaray mı, Beşiktaş mı?

Dev derbi günü geldi çattı. Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı ağırlayacağı maç öncesi Mackolik ve Goal Türkiye editörlerinin görüş ve tahminleri...

İLKER YILMAZ | MS 1

devre arası transferleri ve hazırlık kampıyla ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yaptı. Evet, fikstürleri nispeten kolaydı ancak ve deplasmanlarında ortaya koydukları oyunla ne kadar güçlü olduklarını hissettirdiler. Tabii ki bu maçlarda oynanan oyun da takıma özgüven olarak yansıdı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın’la havasını değiştirdi Kondisyon ve motivasyon olarak kesinlikle eksikleri yok. Ancak güçlü bir oyun planıni oluşturduklarını söylemek zor. Bunun için zamana ihtiyaçları var.

Daha fazla takım

İki takımın da havası yerinde ancak Galatasaray oyun gücüyle bir adım önde.

REZZAN YETİŞ | MS 1

Süper Lig'in ilk devresinde şampiyonluk yarışının kıyısında dahi gösterilmeyen fakat ikinci yarıda 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak bütün öngörüleri tersine çevirdiler. Son alınan Sivasspor beraberliğinde dahi oyun anlayışlarından ve planlarından kopmadığını gösteren Galatasaray'ın bu maçtaki tek dezavantajı seyircisiz oynayacak olması.

Beşiktaş'a gelindiğinde ise Sergen Yalçın ile yaşanan ve gözle görülür bir olumlu değişim söz konusu. Fakat her değişimin kaderidir; henüz rayına oturmamış bir şeyler var. İstikrar ve oyun düzenindeki gelgitlerden örnek verilebilir. Yine de bu değişim sürecini en az kayıpla atlattılar. Son ve Ankaragücü maçlarıyla olumlu yönde ilerledikleri söylenebilir. Bu maçın da bir derbi olması sebebiyle daha yüksek bir motivasyonla oynayacaklardır.

Fenerbahçe karşısındaki negatif serisini sonlandırmış ve hiç ihtimal verilmezken yarışa girmiş bir Galatasaray karşısında Beşiktaş'ın şansını düşük görüyorum. Kazanan Galatasaray olur.

ALP ÇOLAK | MS 0

Galatasaray son yıllarda Beşiktaş'a karşı iç saha maçlarını ligin ikinci yarılarında oynuyor ve şampiyonluk adayı olduğu zaman bu maçları kazanıyor. Fakat bu defa farklı bir atmosferle karşı karşıya olacaklar. Koronavirüs nedeniyle maç seyircisiz ve iç saha avantajı ortadan kalkmış durumda.

Beşiktaş Sergen Yalçın'la birlikte hücumdaki sınırlı kapasitesini sonuna dek zorlamaya başladı. Yalçın yaptığı her açıklamada bir büyük takımın hücum odaklı olması gerektiğini söylüyor ve elindeki yetersiz kadroya rağmen bunu sahaya yansıtmayı da başarıyor. Siyah beyazlı ekip Yalçın'la puan kaybı yaşadığı ve maçlarının ikisinde de rakibinden iyi oynadı.

Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı her daim iyi bir oyun planıyla sahaya çıkıyor ve sonuç alıyor fakat seyircinin olmamasının beklenenden büyük bir etkiye sahip olacağını düşünüyorum. Puanlar paylaşılır.

MERVE YENİDÜNYA | MS 1

Sarı-kırmızılılar için sezonun en kritik mücadelelerinden biri. Sıralamada üstünde bulunan iki takımın birbiriyle oynayacağı bu haftayı hatasız geçmek isteyen Galatasaray, zirve yolunda bu seyircisiz derbiyi kazanmak zorunda. Sergen Yalçın'ın gelişinden beri oyun olarak çıkışa geçen Beşiktaş, Galatasaray'ı her ne kadar zorlayabilecek potansiyele sahip olsa da ligin en formda ekiplerinden biri olan Galatasaray'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum.

ONUR ÖZGEN | MS 1

Her iki takım da bence şu anda ligin en güçlü iki oyununu oynuyor. Performans anlamında dibi görüp bunu başarabilmeleri ise her iki teknik direktörün hânelerine artı olarak yazar.

Hücum akıcılığındaki birçok sorununu çözen Galatasaray set oyununu daha iyi oynarken, Beşiktaş ise Sergen Yalçın ile birlikte yüksek şiddetli pres oyununa yöneldi. Seyircili bir maç olsaydı, çok daha yüksek tempoda ve keyifli bir maç bizi bekliyor olabilirdi. Ama koronavirüs nedeniyle alınan önlemler, büyük ihtimalle maçı da olumsuz anlamda etkileyecektir.

Her ne kadar taraftarının desteğinden yoksun olsa da form olarak istim üstünde olan Galatasaray, daha kaliteli ayaklara da sahip olduğu için istediği sonucu alacaktır diye düşünüyorum.

CİHAN ÇINAR | MS 1 & 2.5 ÜST

Galatasaray şampiyonluk yarışındaki en kritik maçlarından birine çıkıyor. Sarı-kırmızılılar bu tarz maçları oynamaya ve kazanmaya alışık.

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın gelişiyle farklı bir kimliğe büründü. Siyah-beyazlılar gol için istekli ve coşkulu futbol oynuyor. Ancak bu değişim Galatasaray’a karşı yeterli olmayabilir.

Galatasaray kadro kalitesi ve tecrübesiyle bu maçı kazanmaya yakın olan taraf. Bol gollü bir maç olması da oldukça muhtemel.

CAN ÜNLÜ | MS 1

Geçen hafta Sivasspor deplasmanında 1 puana razı olan Galatasaray sergilediği futbolla ligin son haftalarına girilirken oldukça hazır olduğunu gösterdi. Bu tarz kritik maçları oynamaya ve kazanmaya alışkınlar.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle bir ivme yakaladı ancak bu tip derbilerde onların da yeteri kadar direnç gösteremediğini son yıllarda birçok kez gördük. Galatasaray glibiyete yakın taraf.

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SERTAÇ KÜÇÜKELÇİ | MS 1

Galatasaray, ligin ikinci yarısında takım olmayı başardı. özellikle orta saha oyuncuları Lemina ve Seri performanslarıyla takımı sırtlıyorlar. Bu ikilinin belirlediği tempo ile Galatasaray, hücumda çok daha aktif bir görüntü çizerken savunmada da ligin ilk yarısındaki kadar zorlanmıyor.

Beşiktaş ise dağınık görüntüsünden kurtulamadı. Sergen Yalçın'ın göreve gelişi ile oyun anlayışı değişse de kadrodaki kalite eksikliği giderilmiş değil. Siyah-beyazlılara göre neredeyse her mevkide daha iyi oyunculara ve forma sahip olan Galatasaray, bu derbiyi seyirci desteğinden uzak oynayacak olsa bile kazanıp şampiyonluk yolunda ilerlemeyi sürdürecektir.