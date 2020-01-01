EDİTÖR TAHMİNLERİ | Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Dev derbi günü geldi çattı. Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'ı ağırlayacağı maç öncesi Mackolik ve Goal Türkiye editörlerinin görüş ve tahminleri...

ALP ÇOLAK | MS0 & 2.5 ALT

Büyük rekabetlerde galibiyete hasret kalma serileri sadece - maçına özgü değil. bir dönem 19 yıl boyunca Camp Nou'da maç kazanamamıştı. Galatasaray'ın 20 yılı bulan Kadıköy galibiyeti hasreti de elbette bir gün sona erecek ama o yıl bu yıl mı? Zor görünüyor.

Her ne kadar Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo gibi iki önemli eksik olsa da Galatasaray'da da Mario Lemina'nın durumu şüpheli. İki ekip arasında daha formda olan taraf sarı kırmızılı ekip ama Fenerbahçe'nin iç sahada farklı bir kimliğe büründüğünü gözden kaçırmamak gerek.

İki takım arasındaki son 11 resmi maçın sadece 1'inde 2.5 gol barajı açıldı. Fenerbahçe yarışta kalabilmek adına bu maçı kazanmak zorunda. Son dönemdeki eşleşmelerine benzer bir senaryoyla kısır bir beraberlik bekliyorum.

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CAN DOĞAN | MS1 & 2,5 ÜS

Fenerbahçe için "Ya tamam ya devam" maçı. Sarı lacivertli ekip bu maçta puan kaybederse şampiyonluk hedefinden iyiden iyiye uzaklaşmış olacak. Galatasaray ise sezonun en formda dönemini geçiriyor. Fatih Terim'in öğrencileri hem bu iyi gidişi sürdürmek hem de 20 yıllık hasrete son vermek istiyor.



Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki derbilerde başka bir görüntüye büründüğünü biliyoruz ama artık yenilmemek onlar için yeterli bir sonuç değil. Bu yüzden son yıllardaki kısır derbilerden birini izleyeceğimizi düşünmüyorum. Sarı lacivertli ekip, zevkli ve gollü geçecek bir maç sonrası üç puanı hanesine yazdırır ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmeye devam eder.

CİHAN ÇINAR | MS 0

Ligdeki son üç maçından sadece bir puan alabilen Fenerbahçe için bu karşılaşma hayati önemi taşıyor. Altı maçlık galibiyet serisi yakalayıp zirve yarışına ortak olan Galatasaray’ın eli daha rahat.

İki tarafın da orta sahada önemli eksikleri var. Bu durum takımların oyun planlarını değiştirmese bile sahadaki oyun kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir.

Galatasaray formda olan taraf olsa da Fenerbahçe, iç saha avantajıyla bu maçın favorisi. Maça baskılı başlayacaklardır. Ancak Sarı Kırmızılılar bu baskıyı kırıp ilk yarıda kalesini gole kapatabilirse ikinci yarıda maçın seyri değişebilir.

Bol gollü bir karşılaşma olmasını beklemiyorum. Bu maçtan golsüz veya 1-1’lik beraberlik çıkması sürpriz olmaz.

İLKER YILMAZ | MS 1 & 2.5 ÜST

Fenerbahçe - Galatasaray derbileri son yıllarda oldukça keyifsiz, az pozisyonlu ve az gollü geçiyor. İki takım arasında oynanan son 5 maç berabere biterken sadece birinde iki golden fazla atıldı. Ancak her maçın havası ve şartları farklı. Bu pazar oynanacak derbide de farklı şeyler konuşabiliriz.



Sarı lacivertli takımda galibiyet dışındaki sonuçlar birçok tartışmayı beraberinde getirir. Bunlardan en önemlisi de tabii ki Ersun Yanal'ın geleceği olur. Son haftaların formda takımı Galatasaray'da ise hoca yönetim tartışmaları son bulmuş durumda. Sarı kırmızılılar beraberlikle dönse dahi değerli bir puanı cebine koyacaklarını biliyorlar.



Ev sahibi takımın kayba tahammülünün olmaması maçı da bambaşka bir havaya sokacak. Fenerbahçe'nin ilk dakikadan itibaren Galatasaray kalesine baskı kurmasını bekliyorum. İlk 20 dakikada gol gelirse maç da açılacak ve futbolseverler keyifli bir mücadele izleyecek. Sezonun ikinci yarısında oynanan - Fenerbahçe mücadelesi de sonuçtan bağımsız oldukça çekişmeli ve keyifliydi. Benzer bir maç izlemek dileğiyle.

MEHMET CAN ÜNLÜ | MS 0

Fenerbahçe üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından ciddi bir kırılma yaşadı. Bu maç sarı-lacivertliler için sezonun kalan bölümünün kaderini doğrudan etkileyecek nitelikte. Takımın üzerindeki bu baskı, iç saha avantajıyla birleştiğinde iki takım arasında son yıllarda oynanan maçlarda da sıkça gördüğümüz üzere sahaya olumlu etki edebilir ama kadrodaki önemli eksikler etkisini mutlaka hissettirecek.



Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Luiz Gustavo gibi isimlerin bu maçta görev alamayacak. Ayrıca Hasan Ali Kaldırım'ın durumu da belirsiz. Fenerbahçe, ligin en az gol yiyen takımı konumundaki Galatasaray karşısında skor üretmekte zorlanacaktır.



Ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray ise moralli olan taraf. Dev maçta öncelikleri kaybetmemek üzerine olacaktır, zira bu maçta alacakları bir puan bile oldukça değerli. İki takımın da kontrollü olacağı ve pozisyon üretmekte güçlük çekeceği maçta az gollü beraberlik bekliyorum.

MERVE YENİDÜNYA | MS 0

Bu derbide bir tahmin yürütmek her zaman zor olmuştur. Bütün parametrelerin geçersiz kılındığı, her seferinde beklenmedik bir enstantaneye gebe olan bu mücadele için bu kez de aynı şey geçerli. Takımlarının en önemli isimleri olan Luiz Gustavo ve Mario Lemina'nın bu derbide forma giyemeyecek olması, bir çok dengeyi alt üst edecektir. Fenerbahçe'nin eksikleri ve rotasyondaki açıkları hücum opsiyonlarını kısıtlarken, genelde kanatlarda tercih edilen Ozan Tufan ve/veya Tolga Ciğerci'nin orta sahanın merkezine çekilmesini zorunlu kılıyor. Bu da Fenerbahçe'nin kanatlardan yaptığı baskıyı ve fiziksel üstünlüğünü kaybetmesi anlamına geliyor. Ligin ilk yarısındaki maçta Tolga ve Ozan ile yaptığı kanat savunmasında Galatasaray'ın beklerine göz açtırmayan Fenerbahçe'nin bu kez nasıl bir tutum izleyeceği veya sarı kırmızılılarda nelerin değişeceği ise merak konusu.

Diğer tarafta ise son maçta Lemina'yı sakatlığa kurban vermesine rağmen çok formda ve morali yüksek bir Galatasaray var. Orta sahada Seri'nin yanına Ömer Bayram'ın mı çekileceği yoksa Belhanda'nın yeniden 11'e mi gireceği merak konusu. Zira, Max Kruse gibi üst seviye bir oyuncuya özel önlem alınması gerekecektir. Ligin ilk yarısının tam tersi olarak çok daha tempolu ve rakip savunmayı zorlayan bir görüntü çizen sarı kırmızılıların bu maçta en az 1 gol bulacağını düşünüyorum.

Maçın Kadıköy'de oynanması, Fenerbahçe için her zamanki gibi eşsiz bir avantaj. Sarı lacivertlilerin de ligin ilk yarısındaki maçta Marcao'ya büyük bir üstünlük kuran Vedat Muriqi ile bir gol bulacağını tahmin ediyorum.

REZZAN YETİŞ | MS 1

Bir tarafta son 3 maçında da puan kaybı yaşayan Fenerbahçe; diğer yanda son 6 lig maçını da kazanan Galatasaray. Her ikisinde de önemli eksikler var. Ev sahibi adına Luiz Gustavo, Galatasaray adına ise Mario Lemina. maçına kadar arka arkaya 3 galibiyet alamayan ve ligde erken havlu attığı düşünülen sarı kırmızılı ekip şu anda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Fenerbahçe 6. sıraya kadar gerilemiş olsa da lider ile arasındaki puan farkı 6. Bu derbide her ikisinin de en büyük motivasyonu Beşiktaş - Trabzonspor maçından çıkacak sonuç olacak. Ancak yer Kadıköy ve Fenerbahçe’nin; özellikle Ersun Yanal’ın 3 puana daha çok ihtiyacı var.

Gustavo ve Emre Belözoğlu’nun yokluğunda orta sahada görev alacak ikiliye çok iş düşecek. Adem Büyük ve Emre Akbaba’nın yükselen formu, Ömer/Saracchi- Onyekuru kanadından gelebilecek seri ataklar Fenerbahçe’yi sıkıntıya sokabilir. Fenerbahçe geçiş oyununu iyi oynarc takım boyunu kısaltır ve alan savunmasında başarılı olursa Kadıköy faktörü ile beraber galibiyete yakın olan taraf.

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AHMET RESUL ÖZDEN | MS 0

Süper Lig’in 23. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler karşılaşma öncesi rakibine Kadıköy’de çok uzun bir süredir kaybetmemenin motivasyonunu taşıyor. Galatasaray ise son altı lig maçını kazanarak derbiye daha moralli geliyor.

Ev sahibi ekipte Luiz Gustavo, Emre ve Rodrigues gibi çok önemli eksiklikler var. Galatasaray cephesinde ise Lemina bu zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek, sakatlıktan dönen Saracchi ve Falcao’nun form durumu soru işareti.

İki takımın kendi arasında oynadığı son on maçın yedisinde eşitlik bozulmazken bu karşılaşmaların yalnızca birinde üçten fazla gol oldu.

Son yıllarda daha çok önlemler üzerinden şekillenen zorlu derbide iki taraf da yine öncelikle kaybetmemeyi düşünecek.