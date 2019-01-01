EDİTÖR TAHMİNLERİ | Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geliyorlar. Peki derbinin sonucu ne olur? İşte Goal Türkiye ve Mackolik editörlerinin görüşleri...

Süper Lig'in 16. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetlerle büyük bir şok yaşayan iki takım, ve Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecekler.

Peki zirveyi yakından ilgilendiren maçta galibiyete yakın olan taraf hangisi? Goal ve Mackolik editörleri değerlendirdi.

CAN DOĞAN - KG VAR

Zirve yarışında lider ile puan farkının daha fazla açılmasını istemeyen iki takım karşı karşıya geliyor. Geçen hafta yaşanan puan kayıpları bu maçın önemini iyice artırdı.



Bu sezon Kadıköy'de oynadığı 7 maçın 5'ini kazanan ve bu maçlarda 21 gol bulan Fenerbahçe, iyi performansını sürdürmek istiyor. Altı maçlık galibiyet serisi karşısında son bulan Beşiktaş ise rakibinin özellikle kendi evinde oynadığı derbilerdeki yenilmezlik serisini bitirmek niyetinde. Ligin en çok gol atan (29) üçüncü takımı olan ancak savunma problemlerine çözüm bulamayan sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 15 maçın yalnızca 3'ünde kalesini gole kapatabildi. Siyah-beyazlılar ise deplasmandaki 7 maçta sadece Ankaragücü ve 'a karşı rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.



Beraberliğin tarafları mutlu etmeyeceği mücadelede iki takım da rakip fileleri havalandırır.

REZZAN YETİŞ - MS 1 & 2,5 ÜST

Her iki takımın da bu maç öncesi yaşadığı puan kayıpları derbinin önemini bir nebze daha artırmış durumda.



Fenerbahçe bu sezon yalnızca 3 maçta kalesini gole kapatabildi. Beşiktaş'ta bu sayı 6. Fenerbahçe'nin savunma anlamındaki zafiyetleri hâlâ giderilmiş değil. Üst üste yaşanan sakatlıklar, skor ve kadro istikrarının korunmasına engel oldu. Beşiktaş'ın ise 6 maçlık serisi Yeni Malatyaspor karşısında son buldu. Ancak Beşiktaş'ın ligin ilk haftaları ile son haftaları arasındaki oyununda ciddi bir fark var. Abdullah Avcı'nın istediği oyun planı nihayet oturmuş durumda.



Beşiktaş, bu sezon iç sahadaki tek mağlubiyetini 'a karşı alan Fenerbahçe'yi Kadıköy'de bir lig maçında en son 2004-05 sezonunda yenmişti ve 4-3 kazanmıştı.



Bu derbide her iki takımda da kilidi açacak isimler haliyle santrforları ve onların fırsatçılığı olacak. Seyir zevki anlamında üst düzeyde olacağını ve karşılıklı gollerle geçeceğini düşündüğüm mücadelenin kazananı Fenerbahçe olur. 2-1'lik bir skor bekliyorum.

MERVE YENİDÜNYA - MS 0

Abdullah Avcı'nın kritik maçlardaki temkinli oyunu, Ersun Yanal'ın erken gol arayışıyla karşı karşıya. Fenerbahçe evinde, Beşiktaş ise deplasmanda 3 maçtır kazanıyor olsa da, bu derbinin tam olarak ne getireceği belli olmaz, ama ne getirmeyeceği belli: Tempo.

İki takımın da bu galibiyet serisi, tutuk geçeceğini düşündüğüm bu derbide sone erecek. Ev sahibi Fenerbahçe, her zamanki gibi ilk 20 dakikada gol arayacaktır, ancak karşısında deplasmanda nasıl oynaması gerektiğini iyi oturtmuş bir Beşiktaş var. İki tarafın da önemli eksiklerinin bulunması, maçı yaratıcı ve kaliteli ayaklardan bir nebze yoksun bırakıp, maçın düşük tempoda geçmesine ve az pozisyona sahne olmasına sebep olacaktır.

Berabere biteceğini düşündüğüm bu maç için skor tahminim 1-1.

İLKER YILMAZ - MS 1

Fenerbahçe 8, Beşiktaş da 6 puan geride liderin arkasında bulunuyor. Bu durum da maçın önemini bir kat daha artırıyor. Mağlubiyet iki takımı da çok fazla etkileyecektir. Kara Kartal'ın son oynadığı Yeni Malatyaspor maçını bir kenara koyarsak Abdullah Avcı'nın kredisi bir hayli arttı. Baskı anlamında daha rahat olacağını söyleyebiliriz. Ancak Fenerbahçe'de Ersun Yanal için çanlar ufak ufak çalmaya başladı. Bu maçta alınacak mağlubiyet Yanal'ı çok büyük sıkıntıya sokacak, 'istifa' sesleri daha yüksek bir şekilde çıkacak.



Sarı-lacivertlilerin iki kanat oyuncusu bu maçta oynamayacak. Ancak derbiler zaman zaman kendi yıldızlarını da çıkartabilir. Beşiktaş 'ı devirirken Umut Nayir yıldızlaşmıştı. Fenerbahçe'de ise hem Sivasspor deplasmanında hem de İstanbulspor mücadelesinde Deniz Türüç'ün oyuna etki ettiğini görmüştük. Morallenen Deniz bu maçın x-faktörü olabilir.



Derbiler elbette ihtimallidir ancak ev sahibi ve ihtiyaç avantajı Fenerbahçe'nin lehine. İki takımın da savunma zaafı bulunuyor. Bu tip durumlarda ev sahibi ekip bir adım öndedir.

ALP ÇOLAK - MS 1

Beşiktaş, Şenol Güneş dönemindeki en istikrarsız performanslarını Kadıköy'de ortaya koydu. Takım ne kadar iyi görünürse görünsün bu deplasmanda istediklerini gerçekleştiremedi.

Abdullah Avcı döneminde siyah beyazlı ekip için kilit olan bir husus, maçta öne geçip geçemediği ama sarı lacivertli ekip de yenik duruma düştüğünde pes etmiyor. Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig'de skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla puan kazanan takım Fenerbahçe (10). Beşiktaş ise şu ana kadar öne geçtiği sekiz karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'a bu statta 2005'ten beri yenilmeyen Fenerbahçe, Sivasspor mağlubiyetinin ardından ekstra bir motivasyonla sahaya çıkacak. Beşiktaş bu deplasmanda Aralık 2016'dan bu yana oynadığı her maçta kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'nin derbilerde gerilimi daha iyi idare eden takım olması rakipler için büyük bir sıkıntıya dönüşüyor.

Kadıköy avantajı rakibe bir kez daha fazla gelir ve Fenerbahçe bu derbiyi kazanır.

ONUR ÖZGEN - MS 0 & 2.5 ALT

Abdullah Avcı'nın idealinde her ne kadar topa sahip olma oyunu olsa da kontratak oyununu takımlarına daha iyi uygulattığını düşünüyorum. Beşiktaş'ta ilk 6 haftada aldığı felâket sonuçların ardından da buna yöneldi ve son Yeni Malatyaspor maçına kadar oynadığı 8 maçta 7 galibiyet aldı.



Avcı'nın Kadıköy'e de topsuz oyun odaklı bir planla çıkacağını ve Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanında başına gelenin bir replikasını ortaya çıkarmaya çalışacağını sanıyorum. Ersun Yanal'ın buna cevabı ise Kadıköy'de olmanın avantajını yaşayabilmek için önde baskı ve yüksek tempo olabilir. Ancak Avcı böyle maçları oynamayı da kilitlemeyi de iyi bilir.



Düşük skorlu ve büyük ihtimalle beraberlikle sonuçlanacak bir derbi bekliyorum.

CİHAN ÇINAR - MS 1 & KG VAR

Fenerbahçe bu sezon evinde oldukça formda. Beşiktaş’ın deplasman karnesinin ise pek iyi olduğunu söyleyemeyiz. Fenerbahçe lig maçlarında iç sahada 15 maçtır Beşiktaş’a kaybetmiyor.

Fenerbahçe, savunmada zaafları olan bir ekip. Ligin en fazla hatalı gol yiyen takımı. Ancak sarı-lacivertliler, seyircisi önünde oldukça coşkulu oynayıp kolay gol buluyor. Konyaspor, ve maçlarında bunu gördük.

6 maçlık galibiyet serisiyle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş geçtiğimiz hafta sahasında travmatik bir yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa’da Wolverhampton’a, kupada ise 24Erzincanspor’a mağlup oldu. Evet, Avcı prestij niteliği taşıyan bu maçlarda rotasyon yaptı ancak bu durum 3 maçtır yenildikleri gerçeğini değiştirmiyor.

Kadıköy’de gollü bir derbi izleriz diye düşünüyorum. Fenerbahçe galibiyete yakın olan taraf. Muriqi ve Burak Yılmaz boş geçmez. Karşılıklı gol olur. Ev sahibi ekipte sürpriz bir isim skoru 2-1 olarak belirler.