EDİTÖR TAHMİNLERİ: Beşiktaş - Galatasaray maçı nasıl sonuçlanır?

Goal ve Mackolik editörleri, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine dair tahminlerini yaptı.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile 346. kez karşı karşıya geliyor.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette, geride kalan 345 maçın 122'sini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Derbinin favorisi olmaz ancak Goal ve Mackolik editörleri, bu büyük mücadele öncesi görüşlerini dile getirdi.

MERVE YENİDÜNYA - 2.5 ALT

Lige istediği gibi başlayamayan bu iki iddialı ekibin mücadelesinde çok gol olacağını düşünmüyorum. İki takım da topu ileri taşımakta ve rakip savunmaları aşmakta zorlanıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın başka bir ortak noktası ise oyun temposunun, oyunu rakip sahaya yıkmak için oldukça düşük olması. Kaybeden tarafın psikolojik olarak kaldırması zor bir yükün altına gireceği bu derbide, bireysel hatalar beklentilerin üstünde olmazsa 2.5 gol barajı aşılmayacaktır.

REZZAN YETİŞ - MS 0

Hem gol atmakta hem de kalesini gole kapatmakta benzer sorunlar yaşayan bu iki takımın mücadelesinde beraberlik ihtimali yüksek. İki takımın form durumuna bakıldığında da bol gollü bir karşılaşma beklemiyorum. Hafta içi oynanacak Avrupa maçlarından alınacak skorların da bu maça etki edeceğini düşünüyorum.

ALP ÇOLAK - 2.5 ALT

İki takım arasında oynanan son beş maçta 2.5 gol barajı sadece bir defa aşıldı, onda da Beşiktaş rakibi karşısında 3-0 kazanırken tarihi bir farkı kaçırmıştı. Diğer dört maçtan ikisini Galatasaray, diğerini Beşiktaş kazandı. Cimbom'un galibiyetlerinin iki tanesi şampiyonluk maçlarında geldi.

Beşiktaş'ın durumu malum ama Galatasaray da ligde çok iyi bir sezon geçirmiyor. İki takımın da hücumda sorunları var. Tempo sorununun kaliteyi düşüreceği kısır bir maç daha olası görünüyor.

CİHAN ÇINAR - 2.5 ALT

Beşiktaş kötü bir dönemden geçiyor. Galatasaray da geride kalan haftalarda ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamadı. Yetenekli ayaklara rağmen iki takım da gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Beşiktaş’ın gol umudu Burak Yılmaz. Galatasaray’da ise bu isim Falcao… İki futbolcu da tam anlamıyla hazır değil. Bu durum göz önüne alınınca bol gollü bir derbi olması sürpriz olur.

Ev sahibi takımlar derbilere her zaman bir adım önde başlıyor. Siyah Beyazlılar yeni başkanını seçti. Bu değişim takıma olumlu yansıyabilir. Beşiktaş taraftar desteğiyle kolay pes etmeyecektir. Sarı Kırmızılılar da kadro kalitesiyle öne çıkıyor ancak bu maçı kazanma ihtimalleri düşük. Az gollü ve beraberlikle sonuçlanması muhtemel bir derbi bizi bekliyor diye düşünüyorum.

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AHMET RESUL ÖZDEN - MS 0

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş - Galatasaray derbisi heyecanı yaşanıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan ve son olarak yönetim değişikliği yaşayan Beşiktaş, işler kötü giderken zorlu maçında sonuç almaya yönelik oyunuyla üç puan almayı başardı. Önemli transferlerine rağmen bir türlü beklenen oyunu sergileyemeyen Galatasaray da sezonun şimdiye kadar en çok alkış alan performansını PSG karşısında sergiledi. İşler kötü gittiğinde iki takım da daha kontrollü ve sonuç odaklı bir oyun sergiledi. Bu maçta iki teknik direktörün de aklında önce kaybetmemek olacaktır. İki takımdaki önemli eksikler de düşünüldüğünde karşılaşmada kazanan çıkmayacağını düşünüyorum.

CAN DOĞAN - MS 1

Lige beklentilerinin altında başlayan iki önemli takımın mücadelesinde öncelik kaybetmemek olacak. Ancak bu sallantılı günlerde alınacak galibiyetin taraflar üzerinde yaratacağı olumlu etki kesinlikle yadsınamaz.

Abdullah Avcı'nın istediği oyun sisteminin zaman geçtikçe oturacağını, siyah beyazlıların yaşadığı sakatlık problemlerine rağmen gibi yoğun bir maçtan çıkan moralsiz Galatasaray karşısında gol problemini çözdüğü takdirde yeni başkanına derbi galibiyetiyle merhaba diyeceğini düşünüyorum.

CEM AK - İY/MS X/X

Derbiden puansız ayrılması halinde yaşadığı sorunların büyümesi tehdidi altındaki iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek. Rahat gol atamayan ve düşük tempoda oynayan Galatasaray ile hücum organizasyonlarını oturtamamış Beşiktaş'ın bu mücadelesinde iki taraf adına da hedef önce kaybetmemek olacaktır. Oyun olarak istediği noktaya gelememiş iki ekibin üstüne böyle bir yol benimseme olasılıkları maçın az gollü geçme şansını arttırıyor. 0-0'lık skorla başladığı şekilde biten, heyecansız ve kontrollü bir derbi kimseyi şaşırtmayacaktır. Hem ilk devrenin, hem de maçın sonunda skorda denge görme ihtimalimiz bir hayli yüksek.