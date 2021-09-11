Edinson Cavani ikonik gol sevinci 'yay ve ok'un ardındaki sırrı açıkladı

Uruguaylı yıldız gollerinin ardından havaya hayali bir ok atarak geçmişten ilham alıyor.

Manchester United'ın forveti Edinson Cavani'nin ikonik gol sevincinin ardında ülkesinin tarihi ve kızının adı var.

Uruguaylı oyuncu, Kırmız Şeytanlar için attığı gollerini yaydan gökyüzüne ok fırlatmayı taklit ederek kutladı.

34 yaşındaki yıldızın bu sevinci yıllar içinde kazandığı bilgi ve deneyime bir selam niteliğinde.

Edinson Cavani ne söyledi?

Kulübün internet sitesine konuşan Edinson Cavani, gol sevincinin ardındaki sırrı anlatıyor:

"Gol sevincimi birkaç kez değiştirdim. Ancak bu sonuncusu, olgunlaştığım ve uzun zaman öncesine dayanan şeyler hakkında bilgi edinmeye başladığımda şekillendi."

"Bu kutlama şekli bir nevi ülkemden, yerli Uruguaylılarımızdan geliyor. Çünkü ailemin, köklerimin o zamanlardan geldiğini düşünüyorum ve hissediyorum."

"Oku çıkarıp attığımda gol sevinci yapabilme fikri aklıma geldi. Yani biraz tarihi bir arka planı var bu da kızımın adı "Hindistan"ın arkasındaki düşünceyi açıklıyor."

"Hepsi birbiriyle bağlantılı! İşte, sizin için her şeyi biraz açıkladım!"

Cavani, Manchester United formasıyla kaç gol attı?

Eski Napoli ve Paris Saint-Germain yıldızı geçen yıl Ekim ayında Manchester United'a katıldı ve kulüple 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon tüm müsabakalarda 39 maçta 17 gol attı.

Ağustos sonunda Wolverhampton'a karşı görev alan Cavani bu sezon şu ana kadar sadece bir maçta forma giydi.

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