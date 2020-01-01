Edinson Cavani: "Futbolu bırakıp kırsala yerleşmeyi düşündüm"

Manchester United'ın yeni transferi Edinson Cavani, pandemi nedeniyle geçirdiği zorlu günleri anlattı...

PSG ile sözleşmesi bittikten sonra ile anlaşan Edinson Cavani, geçirdiği zor günleri anlattı.

Pandemi sürecinde eşiyle birlikte hastalanan 33 yaşındaki oyuncu sıkıntılı günler geçirdiklerini söylerken, futbolu bırakmayı da düşündüğünü belirtti.

'de yayın yapan Dos de Punta adlı radyo programına konuk olan Uruguaylı golcü, "O günlerde futbolu bırakmayı düşündüm. Futbolu bırakıp kendimi kırsaldaki hayatıma adamayı düşündüm. Virüs nedeniyle ailem ve eşim zor günler geçirdik. Çok korkmuştuk ama o günleri atlattık." dedi.

Daha fazla takım

Cavani, Manchester United'a transferiyle ilgili ise şöyle konuştu: "Dünyanın en büyü kulüplerinden birine transfer olmaktan gurur duyuyorum. Boşta olsam da o süreçte çok sıkı çalıştım. Manchester United forması altındaki rekabete hazırım. Taraftarlar stadyumlara döndüklerinde Old Trafford'a çıkmak için sabırsızlanıyorum."