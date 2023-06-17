Fenerbahçe, Boşnak yıldız Edin Dzeko transferinde önemli bir yol kat etti.

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Süper Lig'de ipi göğüslemek için kadro kalitesini artırmaya çalışıyor.

Bu bağlamda elit seviye bir santrfor arayışında olan sarı-lacivertliler, Edin Dzeko transferi için düğmeye basmış durumda.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Boşnak golcünün menajeri, pazar günü Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelecek.

Yapılacak görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.

Edin Dzeko'nun 2022/23 performansı

2021 yılında AS Roma'dan Inter'e transfer olan Dzeko, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda toplam 52 maça çıktı.

Boşnak yıldız, söz konusu 52 karşılaşmada 14 gol atıp beş asist yaptı.

30 Haziran'da Inter ile sözleşmesi bitecek olan Dzeko, serbest kalacak.