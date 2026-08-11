Emre Mor, NEC - Olympiakos (2-1) maçının ardından kuşkusuz en çok konuşulan oyuncu oldu. Uzatmalarda galibiyet golünü atmasının yanı sıra, ilk yarıda kulağındaki piercingi çıkaramadığı için dakikalarca oyuna giremedi.

Mor, Ziggo Sport kamerasına yaptığı açıklamada, “Şimdi buna gülebiliyoruz ama çıkaramadım. Sonunda iyice sert çekip çıkardım, bu yüzden kulağım biraz kanadı” dedi. “Güzel bulduğum için bile takmıyorum, uyumaya yardımcı olduğu söyleniyor. O yüzden. Normalde üstüne bant yapıştırmak yeterli oluyor ama bu kez olmadı.”

Mor zorlu bir dönemden geçti ve bu yüzden NEC’de doğrudan katkı verebildiği için mutlu. Bu arada maçın tamamını çıkaramadı, çünkü tam anlamıyla hazır hale gelmek için hâlâ çok çalışıyor. Ayrıca Dick Schreuder’in oynatmak istediği yoğun oyun da vücuttan çok şey istiyor.

Mor, “Bu bir süreç” dedi. “Hocamız bizden çok şey istiyor, özellikle de kanatlarda. Verebileceğim maksimum buydu. Gerçekten artık savunmaya yardıma gelemez hale gelmiştim, iki baldırımda da kramp vardı. Takımın kalesinde bir gole mal olmadan önce, oyuna daha diri ayakların girmesi daha iyiydi.”

Ardından Noa Vahle, Mor’un yine De Goffert’te bulunan Edin Dzeko ile arasındaki özel bağı soruyor. Mor, Dzeko ile sarıldığı görüntüleri görünce gülerek, “Çok iyi bir adam” dedi. Dzeko’nun onun için özel bir mesajı da vardı.

Mor, “Sonunda, şimdi gol atmaya başlıyorsun” diyerek Dzeko’nun sözlerini aktardı. “Bunu sürdürmem gerekiyor, çünkü kariyerim boyunca bu gerçekten güçlü olduğum bir nokta olmadı. Umarım bu, daha fazla gol ve asist için yeni bir başlangıç olur. Çünkü bir tane de asistim vardı ama iptal edildi.”

Mor, Schalke 04 forveti Dzeko’ya NEC’e gelmesini de teklif etti mi? “Hayır, belki Dusan etmiştir” yanıtını verdi. “Ama o buraya çok yakın bir yerde yaşıyor (Gelsenkirchen, ed.) ve sanırım buraya iyi futbol izlemeye geldi.”