Edgar Ie'den Trabzonspor açıklaması: Dönmem gerekiyor

Trabzonspor’un Yusuf Yazıcı’nın Lille’e transferinde takasla kadrosuna katıp Feyenoord’a kiraladığı Edgar Ie geleceği hakkında konuştu.

Algemeen Dagblad’a konuşan Edgar Ie, ’dan ’a kiralanması konusunda açıklamalar yaptı.

Portekizli savunmacı, “Marcelo Bielsa varken ’de çok iyi bir dönem geçirdim. Ancak o ayrılınca işler değişti. Geçen yaz Trabzonspor’a imzayı Paris’te attım. Trabzon’u görmeden Feyenoord’a gönderildim” diye konuştu.

’daki günleriyle ilgili ilginç bir anısını da anlatan Edgar Ie, “Eski takım arkadaşlarımı görmek için - Lille maçına gittim. Sonuçta Ajax ile Feyenoord rakip kulüpler. Bu nedenle o stadyumda tanınmamak için kapüşonu kafama geçirip oturdum. Ancak stadyumda beni tanıyan Trabzonsporlu taraftarlar oldu” ifadelerini kullandı.

Feyenoord’daki geleceğinin belirsiz olduğunu söyleyen Edgar Ie, “Rotterdam’da yaşamak güzel bir his. Sessiz, sakin bir yer. Burada futboluma odaklanabiliyorum. Gelecekte neler olur, bilmiyorum. Normalde sezon sonunda Trabzonspor’a gitmem gerekiyor. Ancak burada kalırsam bunu kötü bir şey olarak nitelendirmem. Tam tersi” dedi.