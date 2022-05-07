Orta sahadaki hırçın futbolunu mükemmele yakın tekniğiyle birleştiren ve gözlükleriyle birlikte 90'lı yılların en önemli futbol figürlerinden biri olan Edgar Davids, üst düzey futbola yardımcı antrenör olarak geri döndü.

Hollanda Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada Davids'in 2022 Dünya Kupası'nda Louis van Gaal'in yardımcısı olacağı açıklandı.

Kariyeri boyunca Ajax, Milan, Juventus, Inter ve Barcelona gibi dünyaca ünlü takımlarda top koşturan Davids, milli takımda Hank Fraser'den boşalan koltuğa oturacak.

Futbolu bıraktıktan sonra Barnet ve Olhanense takımlarında kısa süreli teknik direktörlük yapan Davids böylece üst düzey futbola uzun bir aranın ardından tekrar dönmüş olacak.

Van Gaal ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, Ekvador ve Senegal ile birlikte A Grubu'nda yer alan Hollanda, 2018'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılamamıştı. Öte yandan 49 yaşındaki Davids'in Dünya Kupası'nın ardından görevi devralacak Ronald Koeman'ın ekibinde yer alıp almayacağı ise Dünya Kupası'nın ardından netlik kazanacak.

Ajax ile üç Eredivisie şampiyonluğu kazanan Davids, Hollanda ekibi Louis van Gaal'in yönetimi altında 1994-1995 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Kupası'nı da kazanmıştı.

Juventus'ta ise üç Serie A şampiyonluğu yaşayan Davids, 74 maçta altı gol attığı Hollanda Milli Takımı ile Fransa 98'de yarı final oynama başarısı da göstermişti.

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