Eden Hazard'ın Real Madrid'deki forma numarası belli oldu
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Marca gazetesinin haberine göre Eden Hazard, Real Madrid'de 23 numaralı formayı giyecek. Bunun nedeni ise Hazard'ın Michael Jordan'a olan hayranlığı.
Haberde Hazard'ın Cristiano Ronaldo'ya saygısından dolayı 7 numarayı giymeyeceği, 10 numarayı da Luka Modric'in giydiği, Jordan'a hayranlığından dolayı 23 numarayı seçtiği iddia edildi.
23 numara, NBA'de Michael Jordan ile özdeşleşmiş, uzun yıllar boyunca birçok basketbolcu tarafından da bu yüzden tercih edilmişti.