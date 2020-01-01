Eden Hazard'dan itiraf: Kariyerimin en kötü sezonuydu

Real Madrid'deki ilk sezonunda beklentilerin çok aşağısında kalan Belçikalı yıldız, eleştirileri haklı bulduğunu belirtti.

'da sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Eden Hazard ise karışık duygulara sahip olduğunu itiraf etti.

Geçtiğimiz yaz 'den 100 milyon euro karşılığında Madrid ekibine transfer olan Belçikalı yıldızdan çok şeyler beklenmesine karşın, performansıyla beklentileri karşılayamadı.

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France Info' ya yaptığı açıklamalarda bu durumu değerlendiren Hazard, "Bu yıl takım halinde lig şampiyonluğunu kazandık, ama bireysel olarak kesinlikle kariyerimin en kötü sezonunu yaşadığımı söyleyebilirim" dedi.

Daha fazla takım

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın başarılarındaki rolü hakkında da konuşan Belçikalı yıldız, "Zidane'ın oyunculuğunu hepimiz biliyoruz. O, en iyisiydi. Antrenör olarak ise onu tanımlamamıza bile gerek olduğunu düşünmüyorum. Sadece birkaç yıl içinde en iyi antrenörlerden biri olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Zidane'ın oyunculuğundaki gibi olduğunu belirten Hazard, "Doğru zamanda doğru şeyi söylemeyi biliyor. Oyuncularına her zaman güveniyor ve bu yüzden yaptığı şeyler işe yarıyor" dedi.