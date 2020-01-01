Eden Hazard yine sakatlandı

Geçtiğimiz sezonun büyük kısmında sakatlıklarla boğuşan Belçikalı yıldızın bir süre daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

’in 2019 yazında ’den 100 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Eden Hazard’ın yüzü gülmüyor.

29 yaşındaki oyuncu geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 22 maçta görev yapabilmişti.

Henüz yeni sezonda boy gösteremeyen Belçikalı futbolcunun sağ bacağında kas sakatlığı olduğu ve bir süre daha forma giyemeyeceği duyuruldu.

Daha fazla takım

Hazard’ın Real Madrid formasıyla ve Cadiz, milli formayla ise İngiltere ve İzlanda maçlarında sahada olması beklenmiyor.