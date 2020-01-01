Eden Hazard yine sakatlandı
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Real Madrid’in 2019 yazında Chelsea’den 100 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Eden Hazard’ın yüzü gülmüyor.
29 yaşındaki oyuncu geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 22 maçta görev yapabilmişti.
Henüz yeni sezonda boy gösteremeyen Belçikalı futbolcunun sağ bacağında kas sakatlığı olduğu ve bir süre daha forma giyemeyeceği duyuruldu.
Hazard’ın Real Madrid formasıyla Levante ve Cadiz, milli formayla ise İngiltere ve İzlanda maçlarında sahada olması beklenmiyor.