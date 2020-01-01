La Liga

Eden Hazard yine sakatlandı

Goal Türkiye
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Eden Hazard Real Madrid 2020
Getty Images
Geçtiğimiz sezonun büyük kısmında sakatlıklarla boğuşan Belçikalı yıldızın bir süre daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Real Madrid’in 2019 yazında Chelsea’den 100 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Eden Hazard’ın yüzü gülmüyor.

29 yaşındaki oyuncu geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 22 maçta görev yapabilmişti. 

Henüz yeni sezonda boy gösteremeyen Belçikalı futbolcunun sağ bacağında kas sakatlığı olduğu ve bir süre daha forma giyemeyeceği duyuruldu.

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    Hazard’ın Real Madrid formasıyla Levante ve Cadiz, milli formayla ise İngiltere ve İzlanda maçlarında sahada olması beklenmiyor.

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