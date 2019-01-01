Eden Hazard: Tielemans büyük bir yıldız olacak

Belçikalı oyuncu Eden Hazard, Rusya ile oynadıkları maçtan sonra genç orta saha oyuncusu Youri Tielemans'a övgülerde bulundu.

Eden Hazard, 'nın 'yı 3-1 yendiği maçın sonrasında takımın ilk golünü atan Leicester'lı genç oyuncu Youri Tielemans'ın ileride büyük bir oyuncu olacağını söyledi.

21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, Rusya'ya karşı oynadıkları EURO 2020 Ön Eleme Grubu'nun ilk maçında 14. dakikada gol atarak takımını 1-0 öne geçirmişti.

Maçın kalan bölümünde Chersyev ile skoru eşitleyen Rusya, daha sonrasında Eden Hazard'ın 2 golüne engel olamayıp eleme grubunun ilk maçında Belçika'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Maçın sonrasında Tielemans hakkında övgülerde bulunan Eden Hazard, "Youri bugün gerçekten çok iyiydi. İleride büyük bir oyuncu olacak. Maçın genelinde ise her zamanki kadar iyi değildik fakat yakaladığımız fırsatları gole çevirerek kazandık." diyerek maç hakkında yorum yaptı.

Maçtaki ilk goün sahibi 'li genç oyuncu ise maç sonu verdiği röportajda, "Gol attığım için çok mutluyum. Büyük bir gurur. Bizim için zor bir maçtı fakat kazanmak çok güzel. Kalitemizle önümüzdeki her maçı kazanmalıyız bunun için de tüm konsantrasyonumuzla oynamalıyız." açıklamalarını yaptı.