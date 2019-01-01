Eden Hazard: Real Madrid'e imza attığımda 5 kilo fazlam vardı

Eden Hazard, Real Madrid’e imza attığı günlerde formsuz ve fazla kilolara sahip durumda olduğunu söyledi.

İspanyol devi geçtiğimiz yaz ’den Eden Hazard’ı 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

’nun boşluğunu doldurması için transfer edilen Hazard özellikle ilk beş maçında hayal kırıklığı yaratmıştı.

L’Equipe’e açıklamalarda bulunan Hazard, Real Madrid’e transfer olduğunuda 5 kilo fazlası olduğunu itiraf etti.

Hazard, “Bu doğru. Saklayacak bir şeyim yok. Tatile çıktığımda tatilimi en iyi şekilde yapıyorum. 5 kilo almıştım. Çabuk kilo alan biriyim ama dikkatli olursam hızlı şekilde de veriyorum” dedi.

Yıldız oyuncu, "Özellikle ilk iki ayımda performansım yeterli değildi. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Daha çabuk hızlanıyorum ve rahat çalım atıyorum” ifadelerini kullandı.

Bazen sahada her şeyi doğru yapmadığını da ekleyen Hazard, “Real Madrid'deki ilk günlerimde kendime ‘Yeni geldin, basit oyna’ demiştim. Tercihimi genelde pas atmaktan yana kullanıyordum ama insanlar benden çalım atmamı bekliyordu” diye konuştu.

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Milli maç haftasında ’nın ’yı 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Hazard, 6-1’lik Kıbrıs Rum Kesimi galibiyetinde de pay sahibi oldu.

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın Hazard'a 'daki ve Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçlarında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.