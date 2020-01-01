Eden Hazard: Real Madrid'deki ilk sezonum kötü geçiyor ama iyi şeyler de var

Real Madrid’in Belçikalı yıldızı Eden Hazard “Takımdaki ilk sezonum kötü geçti ancak iyi olan şeyler de vardı” dedi.

Geçtiğimiz yaz 100 milyon euro’luk bonservis bedeliyle ’den ’e transfer olan Eden Hazard, sezonun geride kalan bölümünde sakatlıklarla boğuştu.

Tüm kulvarlarda sadece 15 maçta görev yapabilen Belçikalı yıldız, 1 gol atıp 5 de asist yaptı.

Ülke basınına açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki oyuncu kötü bir sezon geçirdiğini itiraf ederken buna karşın bazı iyi şeyler olduğunu da söyledi.

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Hazard, “Benim için bir adaptasyon sezonu oldu diyebilirim. Başarılı veya başarısız olduğum İkinci sezonumda belli olacak. Gelecek sezonu iyi geçirmek benim elimde. İyi bir oyuncu grubumuz var. Burada yeni insanlarla tanıştım. Benim için harika bir tecrübe oluyor. Dört yıl daha sözleşmem var” dedi.

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"Virüse yakalanmam demiyorum"

Koronavirüs salgını nedeniyle herkes gibi evinde kendisini izole ettiğini söyleyen Hazard, “Bana bir şey olmaz demiyorum. Evdeyim. Kimse gelip gitmiyor. Elbette herkes gibi ben de biraz korkuyorum. Özellikle başkalarına bulaştırmamak için dikkatli olmalıyız. Bence en önemlisi bu. Kendimize dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İspanya’da şu ana kadar yaklaşık 50 bin vaka teşhis edilirken, virüs nedeniyle 3 bin 647 ölüm yaşandı.

EURO 2020’nin bir yıl ertelenmesinin futbolseverleri hayal kırıklığına uğratmasını anladığını söyleyen Hazard, “Bu yaz forma giymeyi planlıyordum. Futbolseverlerin her yaz bir turnuva görmek istediğini biliyorum. Herkes için üzücü oldu. Biz de herkes gibiyiz. Gelecek yılı bekleyeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.