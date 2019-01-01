Eden Hazard: PSG'ye her zaman hayır dedim

PSG'nin uzun süre boyunca kadrosuna katmaya çabaladığı Hazard, Ligue 1'de oynayacağı tek takımın Lille olduğunu açıkladı.

'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard, yaz transfer döneminde adının anıldığı PSG hakkında konuştu.

L'Equipe' e açıklamalarda bulunan Hazard, "Sık sık beni transfer etmek istediler. Ancak ben 'e 'in dışında bir kulüple dönmek istemedim ve onlara her zaman hayır dedim" ifadelerini kullandı.

Bu konuda kafasında hiçbir zaman bir şüphenin bulunmadığını kaydeden Hazard, "PSG, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamı sağlayabilecek bir kulüp. Ama planlarım arasında yoklardı. Bir gün Ligue 1'e dönersem, bu mutlaka Lille aracılığıyla olacak" dedi.