Real Madrid'in Belçikalı yıldızı kontratının sona ermesinin ardından kariyerini MLS'te sürdürebileceğinin sinyallerini verdi.

Büyük umutlarla transfer olduğu Real Madrid'de beklentileri bir türlü karşılayamayan Eden Hazard, eski takım arkadaşı Gareth Bale'in MLS yolunu tutmasının ardından kendisinin de bu onu takip edeceği yönündeki iddiaları en azından şu an için yalanladı. Real Madrid'in oyuncusu olduğunun altını çizen Hazard, ESPN'e verdiği demeçte takıma değerini göstermeye odaklandığını söyledi.

Ne söylendi?

"MLS'e transfer olmayı şu an için düşünmüyorum. Real Madrid ile devam eden bir kontratım ve iki yıllık bir sözleşmem var. Şimdilik sadece Real Madrid'in başarılı olmasına odaklanmış durumdayım. İki yıl sonra kontratım bittiğinde 33 yaşında olacağım ve neler olacağını göreceğiz. Şimdilik insanlara bu büyük kulübe katkı verebileceğimi göstermek istiyorum. Gerçekleştirmek istediğim tek şey Real Madrid'e katkı vermek.

"Şu ana dek sakatlıklar sebebiyle çok az oynayabildiğim ve bunun takımdaki ilk gerçek sezonum olacağını hissediyorum. Sadece sahada neler yapabileceğimi göstermek istiyorum ve tek hedefim bu. Şu ana dek kupalar kazandığımız için hem taraftarlarımız hem takım arkadaşlarım hem de kulüp için mutluydum ama tüm bu zaferlerde sahada yer almayı isterdim. Futbol kolektif bir oyun ama sahada olma tutkusu da bir gerçek"

Haberin devamı aşağıda

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 723 dakika süre alabilen Hazard, oynadığı 18 maçta gol atamamış ve sezonu bir asistle tamamlamıştı. Chelsea'den 100 milyon euro'ya transfer olduğu 2019 yazından beri bir türlü düzenli forma giyemeyen 31 yaşındaki oyuncunun 2022 Dünya Kupası öncesinde ülkesi için de form tutması gerekiyor.

Daha fazla okuma