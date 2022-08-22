Eden Hazard'ın tekmelediği top toplayıcı çocuk, The Times'ın Genç Zenginler Listesi'ne girdi

31 yaşındaki Belçikalının Chelsea'de forma giydiği dönemde tekmelediği top toplayıcı, 40 milyon sterlin servetiyle The Times'ın listesinde.

Zamanda bir yolculuğa çıkıp 2013 yılına gidersek Swensea ile Chelsea arasında oynanan Lig Kupası maçına Eden Hazard'ın vurduğu damgayı hatırlayabiliriz.

Belçikalı oyuncu, Chelsea formasıyla çıktığı yarı final rövanş mücadelesinde 17 yaşındaki bir top toplayıcıyı tekmelediği için oyundan atılmıştı. Hazard bu davranışından dolayı özür dilese de gördüğü kırmızı kartın ardından üç maç oyun dışı kaldı.

Peki Eden Hazard'ın tekmelediği 17 yaşındaki top toplayıcı şimdi nerede? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Hazard'ın tekmelediği Charlie Morgan şimdi nerede?

Swansea için top toplayıcılık yapan Charlie Morgan'ın bu olayın ardından Twitter'daki takipçi sayısı günbegün yükseldi.

O dönem Swansea City'nin en büyük hissedarları Martin ile Louisa'nın oğlu olan Charlie, okulunu bitirmesinin ardından arkadaşıyla AU Vodka'yı kurdu.

Yedi farklı aromada kendine has altın şişelerde sunulan içecek, dünya çapında 40 ülkede mevcut. Dikkate değer bir büyüme kaydeden şirket için Ronaldinho, Floyd Mayweather gibi isimler destek verdi.

Charlie kurduğu şirketle The Times'ın Genç Zenginler Listesi'nde 24. sırada yer aldı.

The Times, 2023'te dikkat edilmesi gereken şirketler arasına Au'yu ekledi. 50 personelin çalıştığı şirketin 630.000 takipçisi var.

Yaşadığı olayla modern futbolun en çok konuşulan figürlerinden birine dönüşen Charlie Morgan'ın şimdi yaklaşık 40 milyon sterlin serveti var.

Eden Hazard ne söylemişti?

Eden Hazard, Charlie'ye yaptığı hareketin ardından yaşananları şu şekilde anlatmıştı:

"Top toplayıcı çocuk soyunma odasına geldi ve biraz sohbet ettik. Özür diledim, o da özür diledi ve konu kapandı."