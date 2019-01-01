Eden Hazard, Hudson-Odoi'nin mütevazi kalması gerektiğini söylüyor
Bir zamanlar Chelsea'nin genç yeteneği olan Eden Hazard, şimdi bir diğer genç yeteneğin yükselişine tanıklık ediyor.
>>> Hangi futbolcu daha zengin: İşte o liste!
Tıpkı Hudson-Odoi gibi Hazard da profesyonel çıkışını 17 yaşındayken yaptı ve Belçikalı oyuncu kısa zamanda en çok konuşulan genç yetenekler arasına girdi. Hudson-Odoi de Hazard gibi heyecan yaratan yeteneklerden biri haline geldi.
28 yaşındaki futbolcu Hudson-Odoi'nin zirveye ulaşmak için özel bir tavsiyeye ihtiyacı olduğuna inanmasa da, istendiği zaman seve seve yardım edeceğini belirtti ve şaka yollu "Sanırım ben ondan daha iyiydim" dedi:
"Onunla konuşmama gerek yok. Bana bir şey sormak isterse tabii ki yardımcı olacağım. Ama Hudson-Odoi şimdiden harika bir futbolcu oldu. Hiç şaşırmadım. "
Hazard, "Ona en başında mütevazi kalması gerektiğini söyledim. Benim yapabileceğim en iyi şey buydu. Mütevazi kalmak." dedi ve ekledi:
"Ben söylenen her şeyi dinlemezdim. Ancak ailem mütevazi kalmam konusunda bana yardım etti."
18 yaşındaki Hudson-Odoi, bu sezon Chelsea formasıyla 25 maça çıktı, 4 gol attı, 2 asist yaptı.