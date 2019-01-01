Eden Hazard, Hudson-Odoi'nin mütevazi kalması gerektiğini söylüyor

Chelsea'nin yıldızı Hazard, geleceğin yeteneği Hudson-Odoi'ye birkaç tavsiyede bulundu.

Bir zamanlar 'nin genç yeteneği olan Eden Hazard, şimdi bir diğer genç yeteneğin yükselişine tanıklık ediyor.

Tıpkı Hudson-Odoi gibi Hazard da profesyonel çıkışını 17 yaşındayken yaptı ve Belçikalı oyuncu kısa zamanda en çok konuşulan genç yetenekler arasına girdi. Hudson-Odoi de Hazard gibi heyecan yaratan yeteneklerden biri haline geldi.

28 yaşındaki futbolcu Hudson-Odoi'nin zirveye ulaşmak için özel bir tavsiyeye ihtiyacı olduğuna inanmasa da, istendiği zaman seve seve yardım edeceğini belirtti ve şaka yollu "Sanırım ben ondan daha iyiydim" dedi:

"Onunla konuşmama gerek yok. Bana bir şey sormak isterse tabii ki yardımcı olacağım. Ama Hudson-Odoi şimdiden harika bir futbolcu oldu. Hiç şaşırmadım. "

Hazard, "Ona en başında mütevazi kalması gerektiğini söyledim. Benim yapabileceğim en iyi şey buydu. Mütevazi kalmak." dedi ve ekledi:

"Ben söylenen her şeyi dinlemezdim. Ancak ailem mütevazi kalmam konusunda bana yardım etti."

18 yaşındaki Hudson-Odoi, bu sezon Chelsea formasıyla 25 maça çıktı, 4 gol attı, 2 asist yaptı.