Eden Hazard: Futbolun Zidane’a ihtiyacı var

Eden Hazard, yaptığı açıklamada Zidane’ın dönüşünden mutlu olduğunu ifade ederken, Chelsea’deki geleceği hakkında soruları yanıtsız bıraktı.

Futbol dünyasının en çok konuşulan transfer dedikodularından birinin başrol oyuncusu olan Eden Hazard; Zinedine Zidane, ve 'deki geleceği ile ilgili açıklmalarda bulundu.

Hazard, RMC Sport’a yaptığı açıklamada “Real Madrid oyuncusu değilim ama Zidane hayranıyım. Onun geri dönüşünden dolayı çok mutluyum. Çünkü futbolun Zidane’a ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Zidane’ın dönüşünden Real Madrid taraftarlarının da olumlu yönde etkileneceğini düşünen Hazard, “Eğer Real Madrid iyiyse, taraftarları da iyi oluyor. Öte yandan diğer kulüpler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü Zidane, Real Madrid ile birçok başarı kazandı.” sözleriyle açıklamasına devam etti.

>>> Galatasaray'ın en unutulmaz 10 Fenerbahçe galibiyeti

Önümüzdeki sezon Real Madrid’e transfer olması beklenen Hazard, bu konuyla ilgili kendisine sorulan soruya ise “Geleceğim hakkında konuşmak, şu anda en son isteyeceğim şey. 1 ay daha Chelsea formasını giyeceğim.” şeklinde cevap verdi.

Bu sezon Premier Lig'de Chelsea formasıyla 32 maça çıkan Hazard, 16 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.