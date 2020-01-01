Eddie Newton Trabzonspor antrenmanına katıldı

Hüseyin Çimşir'in yeni yardımcıların Eddie Newton, bordo mavili ekiple antrenmanlara çıkmaya başladı.

Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında 'yle karşılaşacak olan 'da, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ekibine İngiltere'den yabancı antrenör katıldı.

İngiltere'nin takımında görev yapan Eddie Newton, Trabzon'a gelerek takımın çalışmasında yer aldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana uzun süreli sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile Daniel Sturridge katılmadı. Caleb Ekuban ve Filip Novak ise takımla bir süre antrenmanda yer aldıktan sonra ayrı olarak çalışmalarını tamamladı.

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Sturridge'in de katılımı bekleniyor

Fenerbahçe maçı öncesinde Daniel Sturridge'nin de takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Antalya kampında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra ligin ikinci yarısında görev alamayan İngiliz golcünün yarınki çalışmada yer alabileceği belirtildi.