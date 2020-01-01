Eddie Newton bekleneni veremedi

Trabzonspor kariyerine Türkiye Kupası zaferiyle başlayan Eddie Newton bu sezon beklentileri karşılayamadı.

Süper Lig'de karşısında alınan 4-3'lük mağlubiyetin ardından 'un yollarını ayırdığı teknik direktör Eddie Newton, bu sezon bordo-mavili takımda bekleneni veremedi.

İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, 1'i Ziraat Kupası finali olmak üzere 9 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardından geçen sezon Süper Lig'in son haftası öncesinde göreve getirilen Newton yönetiminde Trabzonspor, Hes Kablo 'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek tehlikeye giren ikinci sıradaki yerini korudu.

Karadeniz ekibi, finalde karşılaştığı Aytemiz 'u da 2-0 yenerek 58. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

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Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan başarılı sonuçların ardından anlaşmaya varılan Newton yönetiminde Karadeniz ekibi, bu sezon ise beklenen sonuçları alamadı.

Trabzonspor, ligin ilk 7 haftalık bölümünde sadece 1 galibiyet aldı. İki maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 4 karşılaşmayı ise kaybetti.

Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren, ligi ikinci sırada bitiren bordo-mavililer, bu sezon 7 haftalık periyotta topladığı 5 puanla alt sıralarda yer alarak tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptı.