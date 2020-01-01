Eddie Newton: "Anlayamadığım, utanç verici kararlar var"

Trabzonspor'un teknik patronu, Gaziantep FK maçının ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan 'da Teknik Direktör Eddie Newton maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Newton hakem kararlarını eleştirirken, "Açıkçası en iyi maçımız değildi. Ama özellikle öne geçtikten sonra yakaladığımız pozisyonlarla kazanmayı hak eden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Anlayamadığım, utanç verici kararlar var. Penaltı öncesinde rakip oyuncunun topla eliyle oynadığı açıkça görülüyor. Bu nasıl görülmez anlamıyorum. Hak etmediğimiz, akıl dışı kararlar sonrasında kaybettiğimiz 2 puan oldu." dedi.

Transfer çalışmaları hakkındaki görüşü de sorulan Newton, şöyle konuştu: "İyi bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Aramıza katılan arkadaşlarla daha fazla çalışma fırsatı buldukça daha iyi bir takım haline geleceğiz."