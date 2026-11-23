Şilili Club Deportivo Palestino, Santiago'daki Ed Sheeran Loop Tour konserinde takımın formalarını giyen taraftarların girişte durdurulmasının ardından güvenlik görevlilerini kınadı. Etkilenen kişiler gecikmenin ardından içeri alınsa da kulüp, yerel organizatörlerden ve şarkıcının ekibinden acil açıklama istedi.

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Güvenlik görevlileri Santiago'da taraftarları durdurdu

Palestino, 21 Kasım 2026'da Ed Sheeran'ın Loop Tour turnesinin açılış gecesine kulübün formaları ve sweatshirtleriyle gelen taraftarlara yönelik muameleyi kınadı. Paste Magazine'in aktardığına göre, söz konusu kıyafetleri yasaklayan yayımlanmış bir giyim kuralı bulunmamasına rağmen Estadio Bicentenario de La Florida'daki görevliler başlangıçta taraftarların girişini engelledi. Taraftarlar kısıtlamaya itiraz ettikten sonra içeri girebildi, ancak açılış performansının bir bölümünü kaçırdı.

Kulüp, kabul edilemez ayrımcılığı kınadı

Bir asırdan uzun süre önce kurulan Santiago ekibi, dört renkli formasının temsil ettiği kültürel kökleri savunarak haberlere hızla tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan resmî açıklamada Palestino şunları söyledi: "Club Deportivo Palestino, La Florida'da düzenlenen Ed Sheeran konserine kurumumuzun formalarını ve diğer kıyafetlerini giydikleri için girmekte güçlük çeken bir grup izleyicinin yaşadığı durum karşısında derin öfkesini ve tepkisini ifade eder.

"İnsan onurunu ihlal eden ve saygı, eşitlik ile ifade özgürlüğünün temel ilkelerini zedeleyen, kesinlikle kabul edilemez bir ayrımcılıkla karşı karşıyayız.

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"Formamız, bir asrı aşkın süredir köklerini dört rengiyle ifade etmenin meşru bir yolunu bulan kimliğimizin parçasıdır. Hiç kimse onu giydiği için ayrımcılığa uğramamalı, sorgulanmamalı veya bir etkinliğe girişi engellenmemelidir."

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Turne ikinci siyasi tartışmayla karşı karşıya

Kulüp, yerel organizatör DG Medios ve Sheeran'ın ekibinden de açıklama isteyerek şöyle devam etti: "Kurum olarak, yapım şirketi DG Medios'un ve etkinliğin organizasyonundan sorumlu kişilerin yaşananları kamuoyuna açıklamasını, ilgili arka plan bilgilerini paylaşmasını ve bu durumlara yol açmış olabilecek ölçütleri izah etmesini istiyoruz. Sanatçının ekibinin de bu olaylara ilişkin görüşünü duymayı umuyoruz.

"Bu tür bir durum yaşayan herkese, arka plan bilgilerini toplama ve uygun adımları değerlendirme sürecinde desteğimizi; ayrıca rehberlik ve hukuki yardım sunuyoruz.

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"Hiçbir ayrımcılık biçimini normalleştirmeyeceğiz. Kimliğimiz saygıyı hak ediyor ve bu kimliği ifade edenler de bir gösteriyi dışlanmadan veya sorgulanmadan izleme konusunda herkesle aynı hakka sahip."

Bu olay, rapçi Macklemore'un ABD'deki bir gösteride Filistin yanlısı açıklamalarda bulunması ve görseller kullanmasının ardından eylül ayındaki konserlerden çıkarılmasından sonra, Loop Tour'un 2026'da yaşadığı ikinci büyük tartışma oldu. Sheeran daha önce bu kararın ele alınış biçimi için özür dilemiş, stadyum konserlerinin organizatörlerinden gelen baskıyı gerekçe göstermişti. Gazze'deki koşulları "felaket düzeyinde, haklı gösterilemez ve orantısız" diye nitelendiren Sheeran, konserlerini siyaseten tarafsız tutmayı amaçladığını da vurgulamıştı.

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Organizatörler ve şarkıcı üzerindeki baskı artıyor

DG Medios ve Sheeran'ın temsilcileri üzerindeki baskı artarken, güvenlik görevlilerinin formaları neden hedef aldığı ve herhangi bir resmî kuralın ihlal edilip edilmediği konusunda açıklama yapmaları bekleniyor. Palestino ise olası hukuki adımları değerlendirmek üzere etkilenen konser izleyicilerinin anlatımlarını toplamaya başladı. Loop Tour devam ederken organizatörler, yaklaşan konserlerde sahne dışında yeni aksaklıklar yaşanmasını önlemek isteyecektir.