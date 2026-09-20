24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Ebu Trika'dan Mourinho ve Simeone'ye: Yeter artık iltifatlar, Vinicius ve Giuliano'yu derbiden çıkarın

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
Vinicius Junior
G. Simeone
M. Aboutreika
İspanya
Brezilya
Arjantin
Mısır

Gerçek fırsatların olmadığı bir ilk yarı

   Eski Al Ahly yıldızı Muhammed Ebu Trika, La Liga'nın 7. haftasında bugün, pazar günü iki takımı karşı karşıya getiren maçın devre arasında Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Atletico Madrid çalıştırıcısı Diego Simeone'ye ağır eleştirilerde bulundu.

İlk yarı, sertlik, mücadeleler ve büyük hakem tartışmalarının gölgesinde, her iki kaleye de tehlikeli pozisyon üretilmeden golsüz beraberlikle sona erdi.

Ebu Trika, "beIN Sports" kanallarındaki maç analizinde şunları söyledi: "Mourinho ve Simeone kadro seçiminde jest yapıyorlar; ikinci yarıda kim bu jestten vazgeçerse kazanır."

Şöyle devam etti: "Simeone, oğlunu (Giuliano) derhal oyundan almalı, çünkü hiçbir katkı sunmuyor. Atletico kazanmak istiyorsa onu değiştirmeli."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Mourinho da Vinicius'a jest yapıyor; kazanmak istiyorsa onu oyundan çıkarmalı. Yedek kulübesinde Bernardo Silva gibi oynamayı hak edenler var."

Devamında şunları ekledi: "İki takım da gerçek bir futbol ortaya koymuyor. Pozisyonlar nerede? Gerçek pozisyonlar istiyoruz; eğer pozisyon seçecek olursanız bunlar hakem pozisyonları olacak. Hakem video teknolojisi ekranına gidiyor ama kırmızı kart çıkarmıyor, bunu neden yapıyor?"

Ebu Trika sözlerini şöyle tamamladı: "Real Madrid ve Atletico, Barcelona'nın maçlarında sergilediği güzel futboldan etkilendi, ancak biz bir derbiye yakışacak bir futbol istiyoruz."

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin