Eski Al Ahly yıldızı Muhammed Ebu Trika, La Liga'nın 7. haftasında bugün, pazar günü iki takımı karşı karşıya getiren maçın devre arasında Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Atletico Madrid çalıştırıcısı Diego Simeone'ye ağır eleştirilerde bulundu.

İlk yarı, sertlik, mücadeleler ve büyük hakem tartışmalarının gölgesinde, her iki kaleye de tehlikeli pozisyon üretilmeden golsüz beraberlikle sona erdi.

Ebu Trika, "beIN Sports" kanallarındaki maç analizinde şunları söyledi: "Mourinho ve Simeone kadro seçiminde jest yapıyorlar; ikinci yarıda kim bu jestten vazgeçerse kazanır."

Şöyle devam etti: "Simeone, oğlunu (Giuliano) derhal oyundan almalı, çünkü hiçbir katkı sunmuyor. Atletico kazanmak istiyorsa onu değiştirmeli."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Mourinho da Vinicius'a jest yapıyor; kazanmak istiyorsa onu oyundan çıkarmalı. Yedek kulübesinde Bernardo Silva gibi oynamayı hak edenler var."

Devamında şunları ekledi: "İki takım da gerçek bir futbol ortaya koymuyor. Pozisyonlar nerede? Gerçek pozisyonlar istiyoruz; eğer pozisyon seçecek olursanız bunlar hakem pozisyonları olacak. Hakem video teknolojisi ekranına gidiyor ama kırmızı kart çıkarmıyor, bunu neden yapıyor?"

Ebu Trika sözlerini şöyle tamamladı: "Real Madrid ve Atletico, Barcelona'nın maçlarında sergilediği güzel futboldan etkilendi, ancak biz bir derbiye yakışacak bir futbol istiyoruz."