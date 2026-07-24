Portekiz'deki Suudi Arabistan Al-Ahli kampında, hazırlık maçı sırasında takımın en önemli isimlerinden birinin aniden yere yığılmasının ardından endişe hakim oldu. Herkes, en kötü senaryo korkusuyla tetkiklerin ortaya koyacağı sonucu beklemeye başladı.

Suudi Arabistan'ın "Al-Yaum" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, teknik heyet büyük bir moral desteği aldı; zira Salih Ebu'ş-Şamat'ın Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes karşısında yaşadığı sakatlığın ardından tabi tutulduğu tıbbi tetkikler, çapraz bağlarının sağlam olduğunu kanıtladı.

Gazete, oyuncunun takımın sağlık ekibinin gözetiminde önlem amaçlı tetkiklerden geçmesinin ardından, MR görüntülemelerinin çapraz bağlarda herhangi bir hasar olmaksızın yalnızca kemikte bir berelenme olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Gazete, Salih Ebu'ş-Şamat'ın sakatlığının kemikte güçlü bir berelenme olduğuna dikkat çekerek, oyuncunun sakatlıktan tam olarak iyileşmek ve normal şekilde takımla birlikte antrenmanlara dönmek için bir rehabilitasyon programına tabi tutulacağını belirtti.

Ebu'ş-Şamat, yeni sezon hazırlık kampı kapsamında bugün cuma günü Al-Ahli ile Vitoria Guimaraes'i karşı karşıya getiren ve Al-Ahli'nin 3-1 mağlubiyetiyle sona eren hazırlık maçında sakatlanmıştı.

Bu yenilgi, Al-Ahli'nin yeni sezon öncesi yurt dışı kampındaki hazırlık maçlarında aldığı ikinci mağlubiyet oldu. Takım daha önce Avusturya'da Alman ekibi Holstein Kiel'e 4-1 mağlup olmuştu.

Buna karşılık Al-Ahli, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Saalfelden'i 8-0 yendiği tek galibiyetini elde ederken, Portekiz'de Portekiz ekibi Rio Ave ile 2-2 berabere kalmıştı.